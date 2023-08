a·g·e Award 2023 – Einreichungsfrist endet mit 8. September

Wien/Österreich (OTS) - Die Präsidenten des Österreichischen Seniorenrates Dr. Peter Kostelka und LAbg Ingrid Korosec und der Präsident des Österreichischen Journalisten Clubs Ing. Norbert Welzl laden alle herzlich zur Einreichung für den a·g·e Award 2023 ein.

Mit der Vergabe der a·g·e Awards wird das gemeinsame Ziel verfolgt, mehr öffentliches Bewusstsein zum Thema Alter zu schaffen. Neben einer Sensibilisierung der Medienlandschaft soll auch ein Impuls für die Arbeitswelt und die Gesellschaft gesetzt werden.

„age“ steht dabei für „alter gemeinsam erleben“, aber ebenso für das englische Wort für das Lebensalter. Die Verleihung der a·g·e Awards erfolgt in den drei Kategorien: Medien, Arbeitswelt und Gesellschaft.

Zur Kategorie Medien

Medien und Werbung spielen in der heutigen Gesellschaft eine zunehmend wichtige Rolle. Medien und Werbung beeinflussen bei vielen Menschen die Wahrnehmung der Realität. Mit dem Award a·g·e Medien sollen Beiträge in Medien und Werbung ausgezeichnet werden, die ältere Menschen realitätsnah darstellen oder das positive Miteinander von Jung und Alt veranschaulichen.

Zur Kategorie Arbeitswelt

Vom Miteinander von Jung und Alt profitieren auch alle im Arbeitsleben. Mit dem Award a·g·e Arbeitswelt sollen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ausgezeichnet werden, die insbesondere die Rahmenbedingungen für eine altersgerechte Arbeitswelt verbessern oder die Maßnahmen zur Wiedereingliederung bzw. zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen für Personen ab 50 Jahren umsetzen.

Zur Kategorie Gesellschaft

Mit dem Award a·g·e Gesellschaft können alle ausgezeichnet werden, die sich Gedanken darüber machen, wie man Diskriminierung aufgrund von Alter von vorneherein unterbindet und aufzeigen, wie man diese Gedanken vorbildlich umsetzt. Bewerben können sich öffentliche Einrichtungen, Behörden, Unternehmen und Vereine ebenso wie Freizeitbetriebe. Also alle, die in der Gesellschaft aktiv sind.

Weitere Details sowie die Vergaberichtlinien finden sich auf der Homepage https://age.at



Einreichungen können sowohl über ein Web-Formular auf der Homepage https://age.at oder per E-Mail an einreichung @ age.at oder schriftlich auf dem Postweg an den Österreichischen Seniorenrat, Kennwort: age, Sperrgasse 8-10/3, 1150 Wien erfolgen.

Bewertet werden Aktivitäten aus dem Zeitraum 01. Oktober 2022 bis 31. August 2023.



Ende der Einreichungsfrist ist der 8. September 2023!

Die a·g·e Awards werden im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung Mitte Oktober 2023 im Parlament vergeben.

