Patente Frauen in Alpbach

Alpbach (OTS) - Lediglich 8% beträgt der Frauenanteil in Österreich, wenn es ums Patentieren geht, wie eine aktuelle Studie des Europäischen Patentamtes zeigt. Grund genug, den traditionellen Patente Cocktail in Alpbach erfinderischen Frauen zu widmen.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Frauen sind in Technik-, Forschungs- und Wirtschaftszweigen leider oft noch unterrepräsentiert. Das schlägt sich auch in der Erfinderinnenquote wieder – Österreich ist trauriges Schlusslicht in Europa. Umso wichtiger ist die Initiative des Patentamts hier in Alpbach, das dieses wichtige Thema aufgegriffen hat und bewusst gegensteuert. Die so geschaffenen Räume sorgen für bessere Sichtbarkeit der Leistungen und guten Ideen von Frauen und bieten wichtige Möglichkeiten für den Austausch und Vernetzung.“

Andrea Scheichl, Vizepräsidentin des Österreichischen Patentamtes: „Eine weitere, vom Österreichischen Patentamt in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass Frauen zwar häufig in Forschungsteams arbeiten, aber selten in einer zentralen Position und somit auch nicht in den Patenten vorkommen. Die IP-Academy des Patentamtes bietet spezielle Seminare für Frauen an – ein erster Schritt, aber um etwas zu ändern wird es einen gemeinsamen Kraftakt brauchen – da sind wir alle gefordert.“

Annabelle Hirsch, Gastrednerin beim Patente Cocktail und Autorin des Buches Die Dinge. Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten: „Viele gute Gedanken gingen aus dem einfachen Grund verloren, da sie aus dem Mund einer Frau kamen. Dass dies den Zahlen nach zu urteilen immer noch viel zu oft der Fall ist und das insbesondere in unserer westlichen Welt, ist ein wahres Problem. Nicht nur, weil es ungerecht ist und es gegen alles spricht, für das unsere Kulturkreise stehen wollen. Sondern vor allem auch, weil es die Zukunft aufhält, vielleicht sogar verbaut.“

Der Patente Cocktail wird vom Bundesministerium für Klimaschutz und dem Österreichischen Patentamt veranstaltet. Der beliebte Networking-Event der Tech-Community ist auch eine Erinnerung daran, sein geistiges Eigentum zu pflegen.

