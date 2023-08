ORF RSO Wien im September: „Great Voices“-Konzert und Opern-Premiere „Les Martyrs“

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt am 10. September unter Dirigent Marco Boemi beim „Great Voices“-Konzert im Wiener Konzerthaus mit Tenor Piotr Beczała. Am 11. September steht im Arnold Schönberg Center ein RSO-Kammermusikkonzert der Reihe „Aus nächster Nähe“ auf dem Programm. Die Premiere der Oper „Les Martyrs“ von Gaetano Donizetti findet am 18. September im Wiener MuseumsQuartier statt, vier weitere Aufführungstermine folgen und die Vorstellung am 23. September wird live in Ö1 übertragen.

Am Sonntag, den 10. September (19.30 Uhr) steht im Wiener Konzerthaus das „Great Voices“-Konzert mit Tenor Piotr Beczała auf dem Programm. Unter dem Dirigat von Marco Boemi interpretiert Beczała mit dem ORF RSO Wien berühmte Arien von Giuseppe Verdi, Stanisław Moniuszko, Giacomo Puccini, Umberto Giordano und Pietro Mascagni.

Am Montag, den 11. September (18.30 Uhr) findet das nächste Konzert der Kammermusik-Reihe „Aus nächster Nähe“ im Arnold Schönberg Center statt. Pedro Afonso Minhava Reis (Klarinette), Anaïs Tamisier (Violine), Johannes Kubitschek (Violoncello) und Gottfried Rabl (Klavier) spielen Arnold Schönbergs „Verklärte Nächte“ und Olivier Messiaens Quartett „Pour la fin du temps“. Es moderiert Eva Teimel. Weitere Termine der Kammermusik-Reihe finden am 9. Oktober, 18. Dezember, 25. Jänner und 17. Juni statt. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am 12. Oktober ab 19.30 Uhr.

Die Opern-Premiere von Gaetano Donizettis „Les Martyrs“ findet am Montag, den 18. September (19.00 Uhr) im MusikTheater an der Wien in der Halle E im MuseumsQuartier statt. Das Orchester spielt unter Dirigent Jérémie Rhorer. Es singen Roberta Mantegna, John Osborn, Mattia Olivieri, David Steffens und Nicolò Donini. Inszenierung:

Cezary Tomaszewski. Weitere Aufführungstermine sind am 20., 23., 25. und 28. September. Die Vorstellung am 23. September (19.00 Uhr) wird live in Ö1 übertragen. Details zum Konzertprogramm des RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at