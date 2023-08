WINEGG macht Nachhaltigkeit sichtbar

Für die Wertsteigerung einer Immobilie sind unabhängige Zertifizierungen und ein Fokus auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Regionalität wichtige Faktoren.

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wertsteigerung einer Immobilie. Dabei dienen die ESG-Kriterien als Grundlage und werden von Unternehmen, Investoren und Finanzinstituten genutzt, um ökologische, soziale und geschäftliche Aspekte in ihre Investitionsentscheidungen einzubeziehen.

EU-Taxonomie und Zertifizierung

WINEGG geht mit gutem Beispiel voran: Alle Wohnprojekte werden unabhängig zertifiziert und eine EU-Taxonomie-Verifikation wird angestrebt. Wie der Wiener Projektentwickler die Lebensqualität der zukünftigen Bewohner verbessert, Energiekosten einspart und die CO2-Emissionen wesentlich reduziert, finden sie beim bereits fertiggestellten Projekt in der Fabergasse 2 auf https://www.ogni.at/projekte/fabergasse-2/

Mit hohen Erfüllungsgraden in den Kategorien ökonomische und sozial-funktionale Qualität sowie Prozessqualität wurde dies DGNB-GOLD zertifiziert.

Anja Ennsberger verantwortet die Nachhaltigkeitsagenden

Für die Koordination und Umsetzung der WINEGG-Nachhaltigkeitsstrategie ist zukünftig Anja Ennsberger zuständig. Sie verantwortet die Themenschwerpunkte ESG, Zertifizierungen und alle internen und externen Nachhaltigkeitsagenden. Hannes Speiser, Prokurist bei WINEGG, betont: „ Ich freue mich gemeinsam mit Anja Ennsberger zukünftig unsere innovative Nachhaltigkeitsstrategie #nachhaltigkeitsichtbarmachen mit neuen Perspektiven weiterzuentwickeln. “ Im Jahr 2019 trat die gebürtige Oberösterreicherin in das Team von WINEGG ein. Ihr berufsbegleitendes Studium an der HTWK Leipzig wird Sie im Herbst 2023 abschließen.

Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche

Im Mittelpunkt des Projektentwicklers stehen die Erschaffung von nachhaltigem Lebensraum und das Wohlbefinden der zukünftigen Bewohner. In der Realisierung eines Wohnprojekts achtet der Immobilienentwickler unter anderem besonders auf eine durchdachte und funktionale Raumaufteilung sowie auf flexible Grundrisse. Dadurch kann man Wohnbedürfnissen auch über Generationen gerecht werden. In den Wohnprojekten der WINEGG werden ausschließlich nachhaltige Heizsysteme implementiert, wodurch die Bewohner von geringeren Heiz- und Betriebskosten profitieren.

Zertifizierte Innenraumluft

Für das Wohlbefinden spielt auch die Raumluftqualität eine entscheidende Rolle. Innenräume können eine Vielzahl von Schadstoffquellen enthalten, wie zum Beispiel flüchtige organische Verbindungen (VOCs), die von verschiedenen Materialien freigesetzt werden. Studien in europäischen Städten haben zudem klar aufgezeigt, dass die Konzentration gesundheitsgefährdender Luftschadstoffe in Innenräumen oft wesentlich überschritten wird. Für eine gute Luftqualität lässt der Immobilienentwickler umfassende Emissionsanalysen durchführen. „Emissionsprüfungen gewährleisten, dass die Bewohner gesunde und schadstofffreie Innenräume vorfinden“, so Hannes Speiser.

Regionalität beim Bauen

Der Treibhausgasausstoß des Bau- und Gebäudesektors macht einen wesentlichen Anteil der globalen CO2-Emissionen aus. Daher spielen vor allem auch entsprechende Regulierungen – wie die EU-Taxonomie oder die Wiener Bauordnung – eine bedeutende Rolle. In der Ressourcenbeschaffung achtet WINEGG besonders auf Regionalität der Baustoffe. Dadurch kann der CO2-Ausstoß maßgeblich reduziert werden.

Nachhaltig zertifiziert

Aktuelle Beispiele für unabhängige Zertifizierungen sind die modernen Projekte in der Fahrbachgasse 6 – 8 in Wien Floridsdorf und in der Arndtstraße 50 in Wien Meidling, welche in diesem Jahr DGNB-Gold-Zertifikate erhielten. Weitere Informationen zu den aktuellen Projekten finden Sie unter: www.winegg.at/projekte

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

#nachhaltigkeitsichtbarmachen

