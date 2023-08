VKI-Test Kokosmilch: Schadstoffe trüben den Genuss

Bisphenol A und Mineralölrückstände als Problemfelder

Wien (OTS/VKI) - In der asiatischen Küche ist Kokosmilch in vielen Gerichten enthalten und auch hierzulande zählt sie längst zum Standardrepertoire des Lebensmittelhandels. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat nun 13 Produkte, darunter 5 Bio-Produkte, hinsichtlich Zusammensetzung, Nährstoffbilanz (Nutri-Score), Verarbeitungsgrad (NOVA-Score) und Schadstoffgehalt getestet. Dabei gab es nur für eine Kokosmilch eine „gute“ Bewertung. Vor allem Schadstoffe wie Bisphenol A und Mineralölrückstände trüben den Genuss: 8 Produkte erhielten ein „durchschnittlich“, 3 ein „weniger zufriedenstellend“. Für eine Kokosmilch gab es aufgrund des hohen Gehalts an Bisphenol A (BPA) ein „nicht zufriedenstellend“. Die detaillierten Ergebnisse sind ab sofort auf www.konsument.at/kokosmilch23 sowie ab 31.08.2023 in der Zeitschrift KONSUMENT ersichtlich.



Bisphenol A

Im Labor wurden die Produkte auf Mineralölrückstände (MOAH, MOSH), Chlorat und Bisphenol A (BPA) untersucht. In 10 von 13 Produkten war Bisphenol A enthalten. Ein „nicht zufrieden­stellend“ erhielt die Kokos­nussmilch der Marke „Asia“ von Hofer. Der gemessene Gehalt an Bisphenol A über­schritt den geltenden Grenzwert. Hofer hat die betroffene Char­ge (MHD: 30.06.2025, Nr. 26625331022) bereits vorsorglich zurückgeru­fen und vom Verzehr abgeraten (sh. auch www.vki.at/produktrueckrufe).

BPA kann über die Beschichtung von Konservendosen in Lebensmittel gelangen. Alle getesteten Produkte, die in Konser­vendosen erhältlich sind, wiesen demnach auch Bisphenol A auf. In drei Produkten, die allesamt im Verbundkarton angeboten werden, war hingegen kein BPA enthalten. „Bisphenol A birgt, insbesondere bei langfristiger Aufnahme, Ge­sundheitsgefahren“, erläutert VKI-Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer. „Tierversuchen zufolge stört es unter anderem die Fortpflanzungs­fähigkeit und die Entwicklung des un­geborenen Organismus. Es hat hormonähnliche Wirkung und wird beispielsweise auch mit erhöhtem Brust­krebsrisiko, Übergewicht und neurologi­schen Schäden in Zusammenhang gebracht. Besonders gefährdet sind Kin­der und Schwangere.“



Mineralölrückstände

Bei drei Produkten, Freshona, S-Budget und Shan’shi, fanden sich im Vergleich höhere Gehalte an Mineralölrückständen (MOSH, MOAH) sodass sie abgewertet wurden und gesamt nur ein „weniger zufriedenstellend“ erhielten. „Die möglichen Auswirkungen von Mineralölbestandteilen auf die menschliche Gesundheit sind sehr unterschiedlich: Während einige MOSH dafür bekannt sind, dass sie sich in der Leber und im lymphatischen System anreichern, können zur Gruppe der MOAH auch krebs­erregende Verbindungen gehören“, informiert Teresa Bauer und ergänzt: „Mine­ralölbestandteile können während der gesamten Produktionskette – von der Ernte bis hin zur Verpackung – in Lebensmittel gelangen.“ Der Test zeigt aber auch, dass es sehr wohl möglich ist, Kokosmilch ohne Mineralölrückstände zu produzieren: Fünf Produkte im Test waren komplett frei davon.



Viele gesättigte Fettsäuren und hoher Verarbeitungsgrad

Geprüft wurde zudem die Zusammensetzung der Produkte: Dabei zeigte sich, dass der Kokosgehalt der getesteten Pro­dukte stark zwischen 42 und 94 Prozent schwankt. Auch beim Verarbeitungsgrad gab es große Unterschiede: Nur 4 Bio-Angebote bestanden rein aus Kokosnussfleisch und Wasser. Alle anderen getesteten Produkte können als hoch verarbeitet gelten, da sie Zusatzstoffe wie Verdickungsmittel oder Emulgato­ren enthalten, die für eine cremige Konsistenz der Kokosmilch sorgen. Beim Nutri-Score wiederum erreichte keine einzige Kokosmilch eine Spitzenbewertung; für alle Produkte gab es entweder ein „C“ oder ein „D“. „Kokosmilch enthält viele gesättigte Fettsäuren, die sich negativ auf die Blutfette auswirken können. Deshalb und auch aufgrund der aufgezeigten Schadstoffproblematik sollte Kokosmilch nur selten konsumiert werden“, rät Bauer abschließend.



SERVICE: Die ausführlichen Testergebnisse gibt es ab 31.08.2023 in der Zeitschrift KONSUMENT und auf www.konsument.at/kokosmilch23. Informationen zum Produktrückruf gibt es hier: www.vki.at/produktrueckrufe.

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation

Pressestelle

+43 664 231 44 81

presse @ vki.at

www.vki.at