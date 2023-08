So viel Regionalität steckt im Schulessen von GOURMET Kids

In der neuen Speisekarte von GOURMET Kids gibt es noch mehr kindgerechte BIO-Speisen und vegetarische Gerichte aus österreichischen Zutaten.

Wien (OTS) - 140 BIO-Speisen, 250 vegetarische Gerichte, 40 neue kreative Rezepturen sowie eine große Auswahl an laktose- und glutenfreien Speisen – GOURMET Kids sorgt mit seinem bunten und vielfältigen Angebot für Abwechslung beim Mittagessen in den Kindergärten und Schulen. Frische regionale und saisonale Zutaten sowie BIO sind ein weiteres Erfolgsrezept. Bereits 75 % aller Zutaten für die Kinderspeisen von GOURMET Kids kommen aus Österreich, mehr als 50 % aller Lebensmittel haben zudem BIO-Qualität.

Transparenz am Mittagstisch

Die Herkunft der Zutaten ist transparent in der Speisekarte und im Webshop von GOURMET Kids sowie auf Aushängen in Kindergärten und Schulen ersichtlich. „Wir kochen bereits seit mehr als 45 Jahren aus Überzeugung mit natürlichen, heimischen Lebensmitteln. Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung ermöglicht nun einen transparenten Vergleich, was wir sehr begrüßen. Denn wir sind stolz auf unsere Einkaufsprinzipien. Und so können die Eltern sicher sein, dass ihre Kinder bestens versorgt sind“, betont Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET Kids.

So viel Österreich steckt im Kindergarten- und Schulessen

GOURMET Kids setzt bei seinem Angebot auf heimische Zutaten und kurze Transportwege. Fleisch von Rind, Kalb, Schwein, Huhn und Pute, Freilandei sowie Milch und Milchprodukte kommen zu 100 % aus Österreich. Gemüse und Obst wird vorwiegend im Marchfeld und von BIO-Betrieben aus dem ganzen Land eingekauft. Deshalb beträgt der Österreichanteil in der neuen Speisekarte von GOURMET Kids bereits 75 %. Lediglich regionale Käse-Spezialitäten wie Feta oder Grana Padano und was es hierzulande nicht gibt, wie Meeresfisch, Reis und Kakao wird direkt aus den Ursprungsländern bezogen.

Ein echter BIOnier seit über 25 Jahren



Seit 1997 ist GOURMET BIO-zertifiziert und erweitert laufend das BIO-Angebot. In der neuen Speisekarte von GOURMET Kids werden bereits 140 BIO-Speisen angeboten, mehr als 50 % aller Zutaten haben BIO-Qualität. Damit essen die Kinder mit GOURMET Kids viermal mehr biologische Lebensmittel als in einem typischen österreichischen Haushalt üblich. Und mit der BIO-Zertifizierung erhalten die Kund:innen lückenlose Transparenz sowie die Garantie, dass BIO drin ist, wo BIO drauf steht.

Pflanzen nützen und Klima schützen



Pflanzliche Lebensmittel sind für das Klima und Umwelt deutlich besser als Fleisch- und Milchprodukte. Daher ist bereits mehr als die Hälfte des Angebots von GOURMET Kids vegetarisch, 250 vegetarische Speisen sind es konkret. Ein Schulkind könnte fast eineinhalb Jahre lang jeden Tag ein neues vegetarisches Gericht probieren, so groß ist die Auswahl. „Die neue Speisekarte von GOURMET Kids ist ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Unser Cover ziert nicht zufällig unser Gemüsecurry. Und erstmals haben wir bei den Hauptspeisen in der Karte unsere vegetarischen Gerichte vor die Fleischspeisen gereiht. Wir setzen so ein Zeichen und laden dazu ein, unsere köstlichen klimafreundlichen Kinderspeisen zu probieren“, so Mag.a Claudia Ertl-Huemer.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der Website: www.gourmet-kids.at

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige, österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, zertifizierte BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. 1997 wurde das Unternehmen als erstes in der Branche Bio-zertifiziert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

