3B Scientific erwirbt iNNOGING Medical

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - 3B Scientific, ein führender Hersteller und Vermarkter von medizinischen Simulationsprodukten und anatomischen Modellen für die Ausbildung im Gesundheitswesen, gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von iNNOGING Medical getroffen hat.

iNNOGING Medical entwickelte die bahnbrechende cloudbasierte SaaS-Lösung e Sono für Ultraschallsimulationen, die es Benutzern ermöglicht, Ultraschall-Scans überall und jederzeit über ein beliebiges mit dem Internet verbundenes Gerät in realitätsnahen Szenarien zu lernen und zu analysieren, als ob sich der Patient direkt neben ihnen befände. Unter der Leitung von CEO Adi Baruch und CTO Eliad Moshe wurde iNNOGING Medical von einer sehr erfahrenen, innovativen Gruppe von Branchen- und Technologieführern aufgebaut, die die gemeinsame Vision hatten, die Art und Weise, wie Ultraschallbildanalysen gelernt werden, zu revolutionieren, um Ultraschalldiagnosen weltweit zu verbessern.

Todd A. Murray, CEO von 3B Scientific, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass iNNOGING Medical Teil unserer wachsenden 3B Scientific-Familie wird. Der innovative Ansatz des Unternehmens zum digitalen Erlernen von Ultraschallkompetenzen mithilfe von e Sono ist wirklich beeindruckend. Gemeinsam werden wir darauf hinarbeiten, Sonografie-Schulungen zu revolutionieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, weltweit grundlegende Veränderungen bei der Ausbildung im Gesundheitswesen zu bewirken."

Adi Baruch, Mitbegründer und CEO von iNNOGING Medical, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, uns mit 3B Scientific zusammenzuschließen, um mit e Sono die Landschaft der digitalen Ultraschallsimulation neu zu definieren. Zusammen mit der Entwicklungsstärke und der globalen Reichweite von 3B Scientific wollen wir die Art und Weise revolutionieren, wie medizinische Fachkräfte ihre Ultraschallkompetenzen erwerben und trainieren. Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Schritt in unserem Engagement, Ultraschallschulungen auf der ganzen Welt voranzubringen."

Informationen zur 3B Scientific Group

3B Scientific, 1948 in Hamburg gegründet, ist ein weltweiter Anbieter von hochmodernen medizinischen Simulatoren für die medizinische Ausbildung auf allen Ebenen. Die 3B Scientific Unternehmensgruppe verfügt über ein umfangreiches Angebot an hochwertigen Bildungs- und Simulationsprodukten und ist weltweit in über 120 Ländern vertreten. Mit dieser weitreichenden Plattform treibt 3B Scientific seine Mission weiter voran: die Förderung der medizinischen und gesundheitlichen Ausbildung weltweit.

Weitere Informationen zu 3B Scientific erhalten Sie auf www.3bscientific.com.

Informationen zu iNNOGING Medical

iNNOGING Medical wurde 2018 in Israel gegründet und hat eine vierjährige technologische Entwicklung hinter sich. Das Unternehmen hat mit seinem webbasierten SaaS-Ultraschallsimulator erfolgreich eine kritische technologische Lücke in der Ultraschalldiagnostik geschlossen. Der e Sono-Ultraschallsimulator ermöglicht es Medizinstudenten und Ärzten, reale Ultraschallszenarien über das Internet von jedem beliebigen Ort aus zu üben, ohne dass spezielle Geräte erforderlich sind. Diese Lösung wurde für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern entwickelt und beinhaltet sowohl grundlegende Inhaltspakete als auch einen intelligenten Lehrplan-Ersteller.

iNNOGING Medical wird von innovativer Spitzentechnologie angetrieben und hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt für Ultraschallsimulationen zu revolutionieren.

Um mehr über iNNOGING Medical zu erfahren, besuchen Sie www.3bscientific.com/innoging.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2167288/3B_Scientific_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/3b-scientific-erwirbt-innoging-medical-301911122.html

Rückfragen & Kontakt:

Anna Wittig,

Head of Marketing - +49-(0)40-73966-250