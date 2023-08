Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Von „Tierischen Geschichten“ in Krems bis „Humor spendet Trost“ in Oberwaltersdorf

St.Pölten (OTS) - Reiselustige Schwalben, zauberkräftige Bienen, stadterfahrene Waschbären und eine tagträumende Kopflaus stehen im Mittelpunkt der Lesung von Melanie Laibl aus ihren „Tierischen Geschichten“ für Kinder ab drei Jahren am Donnerstag, 7. September, ab 15 Uhr in der Stadtbücherei Krems; der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, 21. September, folgt Beate Maly mit einer Lesung aus ihrem historischen Wien-Krimi „Aurelia und die letzte Fahrt“; Beginn ist um 18 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/801-382, e-mail buecherei @ krems.gv.at und www.krems.at/buecherei.

Am Freitag, 8. September, gibt Philipp Hochmair ab 19.30 Uhr in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern unter dem Titel „Werther!“ seine Interpretation von Johann Wolfgang Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ zum Besten (Regie: Nicolas Stemann). Nähere Informationen und Karten unter 02734/8228, e-mail office @ kittenberger.at und www.kittenberger.at.

Am Sonntag, 10. September, laden der Schauspieler Markus Hering, die Literaturwissenschafterin Gisela Steinlechner, der Literaturkritiker Uwe Schütte und Kuratorin Nina Ansperger unter dem Motto „Gerhard Roth und Ernst Herbeck: Das literarische Universum von Gugging“ zu einer Lesung samt Diskussion in das Museum Gugging. Beginn ist um 15 Uhr; nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Im Rahmen der Reihe „Literatur-Kaffeehaus“ im Theater am Steg in Baden präsentiert Christa Mittermayer am Dienstag, 12. September, ab 19 Uhr „Geschichten der anderen Art“; musikalisch umrahmt wird der Abend von Josef List. Eintritt: freie Spende zugunsten des Projektcafés von „chance plus"; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522, Mag. Cornelia Znoy, und e-mail corneilia.znoy @ baden.gv.at.

„Literatur im Kino” wiederum bringt am Mittwoch, 13. September, ab 19 Uhr im Vierzigerhof in Langenlois den Film „Abteil Nr. 6” des finnischen Regisseurs Juho Kuosmanen und eine Lesung von Markus Köhle aus seinem Debütroman „Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts”. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4327973, Wolfgang Kühn, und www.dum.at.

Am Donnerstag, 14. September, in Hollabrunn und am Samstag, 16. September, in Sallingberg ist dann Zeit für „Zärtlichkeit": Der gleichnamige Kabarettabend von Christoph Fritz beginnt im Hollabrunner Stadtsaal um 19.30 Uhr und in der Kulturbühne Pfarrstadl in Sallingberg um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten für Hollabrunn unter 02952/3335-380 und e-mail regionenshop @ hollabrunn.gv.at bzw. für Sallingberg unter 0664/1882920, e-mail info @ wosdawoe.at und www.wosdawoe.at.

Am Donnerstag, 14. September, eröffnet auch die Bühne im Hof in St. Pölten die Saison mit einem „StarCastDinner“ inklusive kulinarischen Schmankerl und feinen Häppchen aus den Bereichen Musik, Kabarett, Zirkus, Kleinkunst und Stand-up. Am Sonntag, 17. September, werden die kulinarischen und künstlerischen Gustostückerln bereits ab 11 Uhr unter dem Titel „StarCast Brunch“ serviert. Am Freitag, 22. September, ist dann ab 16 Uhr das Landestheater Niederösterreich mit der für Kinder ab vier Jahren konzipierten Premiere der Produktion „Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister in einer Inszenierung von Verena Birgit Holztrattner zu Gast in der Bühne im Hof. Folgetermine:

27. und 28. September, 25. Oktober, 16. November, 21. Dezember sowie 5. und 6. März 2024 jeweils ab 10.30 Uhr, 28. September, 16. November, 22. und 30. Dezember sowie 2. März 2024 jeweils ab 16 Uhr bzw. 31. Dezember ab 14 Uhr. Am Samstag, 23. September, folgt dann ab 18 Uhr im Rahmen des St. Pöltner „Höfefestes“ bei freiem Eintritt der Kabarettist David Stockenreitner. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Das TAM, das Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, startet gleichfalls am Donnerstag, 14. September, die neue Spielzeit; Beginn ist um 19.30 Uhr. Als erstes gezeigt wird eine weitere Aufführungsserie der Komödie „Überfall gefällig?" von Christine Reiterer; Folgetermine: 16., 19. und 23. September jeweils ab 19.30 Uhr sowie 17. September ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Ab Freitag, 15. September, ist im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten das erste Stück der Spielzeit 2023/2024 zu sehen: Dominic Oley hat Molières „Der Menschenfeind“ in Szene gesetzt; die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Folgetermine: 21. September, 24. November, 13. Dezember und 13. Jänner 2024 jeweils ab 19.30 Uhr, 14. Oktober ab 16 Uhr, 17. Oktober ab 10.30 Uhr sowie 31. Dezember ab 16 und 20 Uhr. Der eigentliche Saisonstart im Landestheater erfolgt bereits am Samstag, 9. September, mit einem „Theaterfest für alle“, bei dem ab 13.30 Uhr alle Bühnen und versteckten Ecken des Hauses mit einem abwechslungsreichen Programm für Klein und Groß bespielt werden. Zudem lädt das Erinnerungsbüro am Samstag, 23. September, ab 15 Uhr zu einem Stadtspaziergang, bei dem, ausgehend von der ehemaligen Synagoge, verschiedene Häuser und Plätze besucht werden, die durch von Bettina Kerl gelesene Originaltexte als Schauplätze der tatkräftigen Gemeinde und der späteren Verfolgung der St. Pöltner Jüdinnen und Juden lebendig werden. Nähere Informationen und Karten bzw. Anmeldungen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Am Samstag, 16. September, feiert beim diesjährigen Stockerauer Straßentheater „kanada2023“ von Valerie Berger, Isabel Brachowicz, Christiane Hangel, Eva Kronberger und Erwin Litschauer Premiere; erster Aufführungsort ist ab 15 Uhr der Belvedereschlösslpark. Folgetermine: 17. September ab 15 Uhr im Belvedereschlösslpark, 22. September ab 20 Uhr im Park vor dem Veggie-Bräu, 23. September ab 15 Uhr im Stadtpark sowie am 24. September ab 15 Uhr im Garten des Konvikts. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.kunstundko.at.

Am Samstag, 16. September, wird ab 11 und 15 Uhr im Stadttheater von Bruck an der Leitha das Kindermusical „Lilly und die wilden Räuber” von Juci Janoska gespielt (Regie: Nikolaus Stich). Karten unter e-mail anna.marlen @ outlook.com; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Beim Tagebuch-Slam am Mittwoch, 20. September, ab 19.30 Uhr lesen mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Cinema-Paradiso-Open-Air am St. Pöltner Rathausplatz aus ihren Original-Tagebüchern. Nähere Informationen beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 21. September, feiert ab 19.30 Uhr im Sparkassensaal in Wiener Neustadt Gunkls neues Programm, „Nicht nur, sondern nur auch – ein ziemlich ungeordneter Versuch, über Ordnung zu reden“, Niederösterreich-Premiere. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.sparkassensaal.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 21. September, gestalten Elisabeth Schöffl-Pöll und Rudolf Bulant ab 19 Uhr im Rahmen von „ARTSchmidatal“ im Brandlhof in Radlbrunn eine „Literarische Weinlese“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.art-schmidatal.at.

Am Donnerstag, 21. September, feiert auch ab 20 Uhr im Theater Forum Schwechat die Komödie „Die Nervensäge(n)“ von Francis Veber in der Regie von Marius Schiener Premiere. Folgetermine: 23., 26., 27., 28. und 29. September sowie 4., 5. und 6. Oktober jeweils ab 20 Uhr bzw. als Nachmittagsvorstellung am 1. Oktober ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Am Freitag, 22. September, findet ab 18 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Dystopoly“ in der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik die literarische Kunstintervention „Brief an Orest“ statt: Elena Strubakis liest dabei aus dem gleichnamigen Monolog von Iakovos Kambanellis, der von 1943 bis zur Befreiung 1945 im Konzentrationslager Mauthausen inhaftiert war, über seine Sicht der „Orestie“. Nähere Informationen unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

Am Samstag, 23. September, geht ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten die Österreich-Premiere einer Produktion der GöteborgsOperans Danskompani über die Bühne. In dem Doppelabend fängt Hofesh Shechter in „Contemporary Dance“ das aktuelle Lebensgefühl ein, während Sharon Eyal in „Saaba“ menschliche Körper in atemberaubenden Extremhaltungen inszeniert. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Die diesjährige „Kabarettschiene Mistelbach“ setzt ihr Programm am Samstag, 23. September, mit Lukas Resetarits und „Über Leben" fort; Beginn im Stadtsaal Mistelbach ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02572/2515-5261 und e-mail kultur @ mistelbach.at; Karten unter http://karten.mistelbach.at.

„Der Sonnenkönig, Thiebaults Pfeffer und eine abenteuerliche Reise“ nennt sich ein historisches Märchen für Erwachsene, aus dem die Autorin Claudia Hoff, musikalisch begleitet von Susanne Mazakarini, am Samstag, 23. September, ab 19 Uhr im Informationsbüro Hainburg liest. Karten unter 0664/5779898 und 02162/62111400; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Den Auftakt der „Septemberlese“ in Langenlois bestreitet am Samstag, 23. September, ab 18 Uhr im Hof der Familie Nidetzky (bei Schlechtwetter im Pinot House des Loisium) Milena Michiko Flašar mit ihrem aktuellen Roman „Oben Erde, unten Himmel“. In die Tiroler Bergwelt führt anschließend im Pinot House Robert Prosser mit seinem Roman „Verschwinden in Lawinen“, ehe das Trio Lepschi den Samstagabend mit Auszügen aus der jüngsten CD, „Daumois“, ausklingen lässt. Am Sonntag, 24. September, wird das Programm, wenn es das Wetter zulässt, mit einer halbstündigen Weinwanderung vom Pinot House zum Kufsteinplatzl fortgesetzt, wo Dirk Stermann aus seinem Roman „Maksym“ lesen wird; Aliosha Biz sorgt für kongenialen Töne. Beginn ist um 11 Uhr; bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Pinot House statt. Nähere Informationen und Karten unter 02734/3450 und www.kulturlangenlois.at.

„The Three Diamonds – Liebe Freundschaft & Frieden“ nennt sich die diesjährige Reihe der cineastisch-musikalisch-literarischen Stage-und Screen-Shows von Sir Kristian Goldmund Aumann im Star Movie Tulln: Der erste Teil widmet sich am Montag, 25. September, ab 20 Uhr in einer „Night of Rocking Love Poets“ mit Gedichten von Alexander Puschkin, Pablo Naruda, Friedrich Schiller, William Shakespeare, Johann Wolfgang Goethe, Clemens Brentano, Heinrich Heine, Christian Morgenstern, Franz Grillparzer, Rainer Maria Rilke, Erich Fried, Sir Kristian Goldmund Aumann u. a. der Liebe. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter www.kunstverbindetmenschen.com.

Schließlich bestreitet Tricky Niki gemeinsam mit Caro Athanasiadis, Eva Maria Marold, den Duos Weinzettl & Rudle, Flo & Wisch u. a. am Montag, 25. September, ab 20 Uhr in der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf den Benefizabend „Humor spendet Trost“ zugunsten des Therapiehofs Regenbogental. Nähere Informationen und Karten unter 0699/19199163 und www.bettfedernfabrik.at.

