WZ-Inselgespräche der Wiener Zeitung starten auf der Alten Donau

Die Wiener Zeitung freut sich, gemeinsam mit Hashtag Jetzt, ihre innovative Interviewserie, die WZ-Inselgespräche, vorzustellen.

Wien (OTS) - Wien, 2. August 2023 - In diesem neuartigen Format werden die jüngsten Politiker:innen aller Parteien auf schwimmende Inseln auf der Alten Donau in Wien eingeladen. In enger Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam von Hashtag Jetzt, dem renommierten Digitalverlag, wurde diese Reihe kreiert, um jene Standpunkte und Überzeugungen der Parteimitglieder zu vertiefen, die insbesondere für die junge Generation von Relevanz sind, darunter u.a. Klimaschutz, Teuerung oder Gleichberechtigung.

“Plattformen wie TikTok brauchen innovative Formate. Die WZ-Inselgespräche zeigen einmal mehr, dass wir den Dialog mit der jüngeren Generation suchen und verstehen, wie wichtig ihre Stimme im politischen Diskurs Österreichs ist", erklärt Katharina Schmidt, die interimistisch die Redaktion der WZ leitet.

"Mit den WZ-Inselgesprächen setzen wir gezielt auf die Interessen und Erwartungen der jüngeren Generation. Damit können wir sicherstellen, dass die Wiener Zeitung die Stimmen der Jugend nicht nur hört, sondern auch deren Fragen an die Politik in den Mittelpunkt stellt”, ergänzt Sebastian Pumberger, ebenfalls Teil der interimistischen Redaktionsleitung.

Für die WZ-Inselgespräche wurden Süleyman Zorba (Die Grünen), Yannick Shetty (NEOS), Claudia Plakolm (ÖVP) und Eva Maria Holzleitner (SPÖ) eingeladen. Die FPÖ hat ein Interview abgelehnt. Die Gespräche garantieren Einblicke in die Ideen und Vorstellungen der zukünftigen politischen Generation Österreichs und bieten jungen Wähler:innen die Möglichkeit, ein tieferes Verständnis für die Positionen und Ziele der Parteien zu entwickeln.

Stefan Apfl, Geschäftsführer von Hashtag Jetzt, dazu: "Die WZ-Inselgespräche sind ein schönes Beispiel dafür, wie politischer Journalismus für junge Menschen heute aussehen kann: relevant und anspruchsvoll im Inhalt, ansprechend und verständlich in der Form."

Ab dem 28.08.2023 können Interessierte die Interviewreihe auf Instagram (@wienerzeitung), YouTube (@wienerzeitung) und TikTok (@wz_auf_tiktok) verfolgen.





Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

Katharina Hahn

katharina.hahn @ wienerzeitung.at





