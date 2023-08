Neuer Kreisverkehr in Leopoldsdorf im Marchfeld

Wichtige Investition in die Verkehrssicherheit

St.Pölten (OTS) - An der Kreuzung der Landesstraßen L 5/L 9 im Bereich des östlichen Ortsbeginnes von Leopoldsdorf im Marchfeld wurde mit der Errichtung eines neuen Kreisverkehrs die Verkehrssicherheit maßgeblich erhöht. Verkehrszählungen haben gezeigt, dass der Kreuzungsbereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von bis zu 9.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert ist. Zudem befindet sich die Kreuzung am Schulweg direkt vor der örtlichen Volksschule.

Die Bauarbeiten wurden unter Totalsperre von der Firma Leyrer+Graf Baugesellschaft m.b.H. durchgeführt. Die Gesamtbaukosten des Kreisverkehrs belaufen sich auf rund 720.000 Euro, wobei rund 90.000 Euro vom Land NÖ und rund 210.000 Euro von der Fa. HOFER getragen werden, die durch die Errichtung gleichzeitig ihre Einfahrt zur neu errichteten Filiale erhält. Den Löwenanteil der Kosten – rund 420.000 Euro - übernimmt die Marktgemeinde Leopoldsdorf im Marchfeld.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation, Ing. Markus Hahn, Mobil: +43 676 812 60 143, E-Mail: markus.hahn @ noel.gv.at.

