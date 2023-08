KTM muss sich vor Gericht verantworten

Ried im Innkreis (OTS) - Derzeit muss sich die KTM Sportmotorcycle GmbH (KTM) gegenüber ihrem ehemaligen exklusiven Vertriebspartner in Costa Rica, der Made in Austria S.A. (MiA), aufgrund der einseitigen, vorzeitigen und, aus Sicht von MiA, widerrechtlichen Kündigung des Importvertrages vor dem Landesgericht Ried im Innkreis verantworten. In diesem Zusammenhang steht die Forderung nach Ersatz frustrierter Investitionskosten und entstandener Schäden. Der Streitwert liegt bei rund 9 Millionen Euro. Die abschließende Verhandlung findet am 21. September 2023 vor dem Landesgericht Ried im Innkreis statt. Eine Entscheidung wird bis Jahresende 2023 erwartet. MiA ist Teil der Red Motors CR, die im Juli 2009 in Costa Rica gegründet wurde. Zum Portfolio zählen bis heute verschiedene bekannte Auto- und Motorradmarken.

Rückfragen & Kontakt:

Nele Renzenbrink

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

für Made in Austria S.A.

Telefon +43 1 59932-26

Mobil + 43 676 501 70 44

presse.mia @ eup.at