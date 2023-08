Lotto: Solo Sechser mit 1,5 Millionen Euro in Niederösterreich

Auch der Joker Doppeljackpot geht an zwei Niederösterreicher

Wien (OTS) - Bei der Lotto Ziehung am Sonntag gab es einen Solo Sechser aus Niederösterreich. Der Jackpot wurde dabei mit den Zahlen 8, 16, 19, 22, 25 und 29 im dritten von drei Tipps auf einem Lotto Normalschein geknackt. Auf den oder die Gewinner:in warten nun etwas mehr als 1,5 Millionen Euro.

Die gestrige Ziehung brachte auch drei Spielteilnehmer:innen einen Fünfer mit Zusatzzahl ein. Ein Gewinn geht ebenfalls nach Niederösterreich, hier fehlte auf einem Lotto Normalschein lediglich die Zahl 29. Die beiden weiteren Fünfer mit Zusatzzahl gehen jeweils einmal nach Kärnten und Vorarlberg, beiden fehlte dabei die Zahl 22 für die „Sechs Richtigen“.

LottoPlus

Die LottoPlus-Ziehung endete erneut ohne einen Gewinn im Sechser-Rang. Damit wurde die Gewinnsumme für den Lotto Plus Sechser wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 47 Spielteilnehmer:innen gewinnen somit je 6.909 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Mittwoch werden 150.000 Euro erwartet.

Joker

Auch beim Joker gab es in der vergangenen Runde zwei Gewinne in Niederösterreich. Damit wurde der Joker Doppeljackpot geknackt und die Gewinner:innen dürfen sich über jeweils knapp 340.000 Euro freuen. Beide Spielteilnehmer:innen waren dabei mit einem einzigen Tipp erfolgreich, bei einem der beiden Gewinne allerdings in der dritten von zehn Ziehungs-Runden, an der der abgegebene Joker Tipp teilnimmt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. August 2023

1 Sechser zu EUR 1.505.337,50 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 38.812,00 77 Fünfer zu je EUR 1.568,10 296 Vierer+ZZ zu je EUR 131,10 4.365 Vierer zu je EUR 51,80 7.069 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 72.068 Dreier zu je EUR 5,40 213.251 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 8 16 19 22 25 29 Zusatzzahl 4

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. August 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 47 Fünfer zu je EUR 6.909,00 2.262 Vierer zu je EUR 24,30 40.054 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 20 31 33 39 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. August 2023

2 Joker zu je EUR 338.826,20 8 mal EUR 10.000,00 98 mal EUR 1.000,00 931 mal EUR 100,00 9.741 mal EUR 10,00 101.893 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 6 1 9 2 8 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at