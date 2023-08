LH Mikl-Leitner: Ministerin Zadić verantwortlich, dass normaldenkende Menschen von Chaoten nicht lächerlich gemacht werden

St. Pölten (OTS) - „Klimakleber verursachen jetzt also auch Staus in unsere Landeshauptstadt. Diese rücksichtslosen Chaoten blockieren ihre Mitmenschen am Weg zur Arbeit, sie behindern Eltern, die ihre Kinder in die Kinderbetreuung bringen wollen oder im schlimmsten Fall auch Einsatzkräfte, die dabei sind Menschenleben zu retten. Es ist einem normaldenkenden Menschen völlig unverständlich, dass diese radikalen Chaoten nicht begreifen wollen, dass sie mit ihren Aktionen Ablehnung statt Zustimmung für unsere Anliegen erzeugen: Die wichtigen Anliegen des Klimaschutzes brauchen eine möglichst breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Mit ihren bewussten Provokationen produzieren diese Chaoten aber Zorn, Unverständnis und nur noch mehr CO2-Ausstoß aufgrund des stockenden Verkehrs. Es braucht endlich härtere Strafen gegen diese Chaoten. Die Justizministerin ist hier gefordert. Sie ist gefordert endlich hinzuschauen und zu handeln. Ministerin Zadić ist dafür verantwortlich, dass die breite Mehrheit der normaldenkenden Menschen von diesen Chaoten nicht lächerlich gemacht wird“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

