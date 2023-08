International by heart

Das IMC Krems kooperiert mit hochrangigen Partnerhochschulen in attraktiven Exchange-Destinationen

Krems (OTS) - Das IMC Krems ist ein Ort der Sprachen- und Nationen-Vielfalt. Ein Platz, an dem Menschen aus aller Welt gemeinsam studieren, forschen und arbeiten. Den Studierenden soll es so einfach wie möglich gemacht werden, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Daher kooperiert das IMC Krems mit hochrangigen Partnerhochschulen in attraktiven Exchange-Destinationen.

Neue Partnerschaften mit internationalen Hochschulen

Der Studiengang Applied Chemistry darf sich über neue Kooperationen mit dem Allegheny College in den USA und der Universidad de la República in Uruguay freuen. Im Studiengang Tourism and Leisure Management ist ein student exchange an der Universidad Anáhuac Querétaro in Mexiko möglich. Und Informatics-Studierende können sich für das Advanced College of Engineering and Management in Nepal entscheiden.

Wer lieber in Europa bleibt, wird an der Università degli studi di Bergamo in Italien fündig (Studiengang Marketing). Und ein Praktikum im Bereich Nursing ist an der Western Norway University of Applied Sciences in Norwegen möglich.

Erasmus+ Optionen für Auslandssemester und Praktika

Nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt kann das IMC Krems mit Erasmus+ Fördermitteln Studierende für ihre Exchange-Semester und Praktika fördern.

Insgesamt wurden im letzten Studienjahr 266 Auslandsaufenthalte von Studierenden mit Erasmus+ gefördert (Auslandssemester, Praktika und Kurzmobilitäten). Während die meisten innerhalb Europas waren, konnten auch viele Aufenthalte in Drittstaaten über Erasmus+ gefördert werden, wie z.B. Mexiko, Costa Rica, Australien, USA, Kanada, Hong Kong und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bei Letztgenanntem sind es vor allem Kooperationen mit Unternehmen in Dubai, die regelmäßig Studierendenpraktika anbieten.

Dual Degree – Parallel zwei Studienabschlüsse erhalten

Einige IMC-Studiengänge unterhalten eine besonders enge Kooperation mit ausgewählten Partnerhochschulen und bieten die Möglichkeit, ein sogenanntes Dual Degree zu absolvieren. Im Rahmen von Dual Degree Agreements vereinbaren Partnerhochschulen gegenseitige Anrechnungen für gleichwertige Studieninhalte von ansonsten unabhängigen Studienprogrammen. Studierende eines Dual-Degree-Programmes können somit parallel zwei Studienabschlüsse erhalten.

Im letzten Studienjahr gab es dabei Outgoing und Incoming Dual Degree Studierendenaustausch mit folgenden Hochschulen: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Haaga-Helia University of Applied Sciences und Turku University of Applied Sciences in Finnland, Kedge Business School in Frankreich, Linköping University in Schweden, University of the Sunshine Coast in Australien und Technische Hochschule Deggendorf in Deutschland.

Internationalisation@home

Das IMC Krems ist für hochrangige Partnerhochschulen auch deshalb attraktiv, da in gemeinsamen Erasmus+ Projekten auch Incoming-Studierende unterstützt werden können. Damit wird die Internationalisation@home gefördert und zu einer kulturellen Vielfalt in den Studiengängen beigetragen. Im vergangenen Studienjahr konnten zum Beispiel Incoming-Studierende aus Ägypten, Pakistan, der Ukraine, Kasachstan, Georgien, Thailand, Mexiko, Chile, Argentinien, den USA, Kanada sowie aus den transnationalen Studiengängen in Aserbaidschan, Vietnam und Usbekistan über Erasmus+ gefördert werden und so ein Studiensemester in Krems verbringen.

Rückfragen & Kontakt:

IMC Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802

marketing @ fh-krems.ac.at

www.imc.ac.at