AVISO, 31.8.: Eröffnung der Sport & Fun-Halle Leopoldstadt

Wien (OTS) - Die neue Sport & Fun-Halle Leopoldstadt am Praterstern wird am Donnerstag mit einem ganztägigen Sportfest feierlich eröffnet. Sportstadtrat Peter Hacker wird um 11 Uhr die offizielle Eröffnung vornehmen und gemeinsam mit Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und Sport Wien-Abteilungsleiter Anatol Richter zur Teilnahme an den verschiedenen Mitmach-Stationen, von Badminton über Streetsoccer bis Tischtennis, bitten.

Mit Photovoltaikanlage und Fernwärmeanschluss verwendet die Sport & Fun-Halle ein klimafreundliches Energiesystem, Dach- und Fassadenbegrünung sorgen für bessere Luftqualität und Kühlung an Hitzetagen. Die Lage am Praterstern bringt das vielfältige Wiener Sportangebot näher ans Zentrum und ermöglicht tausenden Kindern und Jugendlichen in unmittelbarer Nähe zur ihren Kindergärten und Schulen den Zugang zu einer weiteren Sportfläche.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Eröffnung der Sport & Fun-Halle Leopoldstadt

Zeit: Donnerstag, 31. August, 11 Uhr

Ort: Sport & Fun-Halle Leopoldstadt, Venediger Au 11, 1020 Wien

Weitere Informationen zu den vier Sport & Fun-Hallen der Stadt Wien: https://www.wien.gv.at/freizeit/sportamt/sportstaetten/sportfun/

