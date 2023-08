Grundkurs für Freizeitpädagogik bietet Chance für Quereinsteigende

LR Teschl-Hofmeister: Ausbildungsangebot für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sichert Betreuungsangebot an Niederösterreichs Schulstandorten

St.Pölten (OTS) - Die NÖ Familienland GmbH ist im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung Kooperationspartner von mehr als 150 niederösterreichischen Gemeinden. Mit dem stetig wachsenden Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten geht auch der Bedarf an qualitativem Personal einher. Am 16. August startete die NÖ Familienland GmbH daher, in Kooperation mit dem WIFI NÖ, in St. Pölten erneut einen Grundkurs für Freizeitpädagogik. „Mit diesem Ausbildungsangebot ermöglichen wir Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern die berufliche Neuorientierung und einen raschen Einstieg ins Berufsleben. Damit können wir die Betreuung an den Schulstandorten Niederösterreichs sichern und Familien bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Zehn Quereinsteigerinnen haben im August den Grundkurs „Pädagogische Grundlagen“ im Umfang von 48 Stunden absolviert. Daran anknüpfend besuchen die angehenden Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen im Sommer/Herbst 2024 einen weiterführenden, 2-semestrigen berufsbegleitenden Hochschullehrgang an einer Kirchlich Pädagogischen Hochschule. Die Anstellung durch die NÖ Familienland GmbH erfolgt bereits nach Abschluss des Grundkurses mit 1. September. Durch den raschen Einstieg ins Berufsleben können die angehenden Freizeitpädagoginnen bis zum Beginn des Hochschullehrgangs - als Springerin oder an einem Fixstandort - bereits erste berufliche Erfahrungen sammeln.

Die rund 300 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH bieten den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung kreative und spielerische Angebote. Durch stetige Weiterbildungsmöglichkeiten und Hilfestellungen kann eine abwechslungsreiche und qualitative Betreuung garantiert werden. „Die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH leisten mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag. Sie sorgen für eine abwechslungsreiche Gestaltung des Freizeitteils und begleiten Kinder und Jugendliche so auf ihrem Bildungsweg“, so Teschl-Hofmeister.

Informationen rund um die Ausbildung zur Freizeitpädagogin bzw. zum Freizeitpädagogen und offene Stellen finden Sie unter:

www.noe-familienland.at/jobs

Nähere Informationen: Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse