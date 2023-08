Casinos Austria startet Croupier Ausbildung

Interessierte können sich für den sechswöchigen Kurs, der am 2. Oktober in den Casinos in Bregenz, Salzburg und Wien startet, noch bis 24. September bewerben.

Wien (OTS) - Abwechslungsreiches Aufgabengebiet, coole Teams und zahlreiche Benefits: Die Croupièren und Croupiers von Casinos Austria werden in einem internen Ausbildungsprogramm auf internationalem Top-Niveau bestens auf ihren Job vorbereitet. Interessierte können sich für den sechswöchigen Kurs, der am 2. Oktober in den Casinos in Bregenz, Salzburg und Wien startet, noch bis 24. September bewerben.

Casinos Austria bildet seit jeher die Mitarbeiter:innen, die direkt im Spielbetrieb tätig sind, selbst aus. Das intern entwickelte Ausbildungsprogramm zur Croupière bzw. zum Croupier hat internationales Top-Niveau. Es ist eine kostenlose, bezahlte Ausbildung, die Casinos Austria je nach Bedarf in unterschiedlichen Casinos in Österreich anbietet. Am 2. Oktober geht es wieder los: Das sechswöchige Programm, an dessen Ende die Prüfung zur Croupière bzw. zum Croupier steht, startet wieder. Wer die Herausforderung annimmt und die Prüfung absolviert, ist bestens auf diesen Job vorbereitet und genießt zahlreiche Benefits wie flexible Arbeitszeiten innerhalb eines modernen, aufgeschlossenen Teams, diverse Sozialleistungen und selbstverständlich Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.

Mit der (mit einem E-Learning unterstützten) Ausbildung werden die Teilnehmer:innen fit für American Roulette und Black Jack gemacht. Die Croupièren und Croupiers von Casinos Austria haben gute Deutsch- und Englischkenntnisse, sind offen und kommunikativ und haben eine hohe Zahlenaffinität. Ihre Freundlichkeit und Kompetenz sind ausschlaggebend für den Wohlfühlfaktor in den zwölf Casinos. Das Ausbildungsprogramm garantiert, dass sich bei Casinos Austria die Besten der Besten um die Gäste kümmern.

Wir arbeiten am Glück

„Rien ne va plus“ heißt es bei den Croupièren und Croupiers nur am Spieltisch. Was die Karriere bei Casinos Austria betrifft, besteht mit den Jahren und dem nötigen Engagement die Chance auf eine höhere Position im Spielsaal oder sogar einen Wechsel in die Managementebene, wie der Karriereweg vieler Casino Direktor:innen beweist.

Als Arbeitgeber steht Casinos Austria für Chancengleichheit, Diversität und Inklusion und freut sich über alle aussagekräftigen Bewerbungen. Detaillierte Informationen finden Interessierte auf den Karriereseiten von Casinos Austria.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Croupier-Ausbildung-startet

Rückfragen & Kontakt:

Beatrix Fartek-Pap

Manager HR Administration & Labour Law

Casinos Austria AG – Österreichische Lotterien GmbH

Tel.: +43/1/79070 – 34831

E-Mail: beatrix.fartek-pap @ lotterien.at



Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Website: www.casinos.at, www.lotterien.at, www.playsponsible.at