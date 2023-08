Star Troopers AG gründet MMA Sports Europe TV

Neuer TV Sender für Mixed Martial Arts Fans in Europa

Zürich / Wien (OTS) - Markus Posset, Verwaltungsratspräsident & CEO der Star Troopers Media, Entertainment und Investment AG (Schweiz, www.startroopers.ag), bestätigt die Übernahme eines TV-Senders in der Balkan Region und das Engagement, einen reinen TV-Sportsender für Mixed Martial Arts (MMA) nach Vorbild Amerika für Europa zu etablieren. Ab nun haben sämtliche MMA-Organisationen in Europa, CEE, den Balkanländern und Zentralasien(u.a. mit Kasachstan) die Möglichkeit, ein Teil von MMA Sports Europe TV zu werden. Star Troopers AG ist bereits in Tschechien, Slowakei, Österreich und in der Balkanregion an der MAXIM Magazin Group beteiligt und hat in diesen Ländern bereits sehr gute Zugänge zu Sponsoren und Partnern.

Gemeinsam mit dem Sportmanager Erwin Tauber wird die Star Troopers AG mit Anfang 2023 / 2024 MMA Sports Europe TV in ganz Europa ausrollen und spannende Kämpfe wie auch Hintergrundgeschichten, Events wie z.B. MAXIM Top 100 Eventreihe und Merchandising auf den Markt zu bringen.

Aleksandar Rakić (MMA Fighter, UFC Ranking #5):“ Mit Honorarkonsul Markus Posset haben wir einen Freund des MMA Sports und somit einen idealen TV & Medienpartner, der diese Sportart im TV & Online perfekt vermarkten und ausbauen wird. Die MMA-Community wurde die letzten Jahre in Europa stark ausgebaut. Alle europäischen Vereine haben nun die Chance, MMA-Kämpfe sowie auch Hintergrundgeschichten bei MMA Sports Europe TV zu bringen.

Erwin Tauber: “Mit MMA Sports Europe TV werden wir diese Sportart noch bekannter, größer und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Aufgrund dieser Sportart sprechen wir auch viele neue Sponsoren und Werbekunden an, die bei Sportveranstaltungen mitwirken wollen. Gemeinsam mit MMA Sports Europe TV werden wir 2024 die MAXIM Top 100 Eventreihe in Österreich und Monaco etablieren.”

Über die MMA Sports Europe-Genossenschaft haben zukünftig auch Organisationen, Sportler und Privatpersonen die Möglichkeit, sich direkt an der MMA Sports Europe Holding AG zu beteiligen und somit Miteigentümer zu werden.

Mixed Martial Arts („Gemischte Kampfkünste“; kurz MMA) ist eine Vollkontakt-Kampfsportart. Populär geworden ist MMA Anfang der 1990er Jahre durch die Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC).

