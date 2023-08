Kopf: „Führung des Staatshaushaltes in Österreich zeigt positive Bilanz“

Die Ratingagentur Fitch stellt dem Staatshaushalt ein gutes Zeugnis aus

Wien (OTS) - „Die Führung des Staatshaushaltes in Österreich zeigt eine positive Bilanz - das ist insbesondere auf die Politik der Bundesregierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer und die verlässliche Amtsführung von Finanzminister Brunner zurückzuführen. Die Ratingagentur Fitch sieht die Entwicklung des Staatshaushaltes optimistischer als bisher angenommen und hebt die Prognose von ‚negativ‘ auf ‚stabil‘ an. Zugleich bestätigt wurde die Bonitätsbewertung Österreichs mit „AA+“. Das macht deutlich: Trotz wirtschaftlich herausfordernden Zeiten in ganz Europa hat es die Bundesregierung geschafft, das Rating Österreichs stabil zu halten“, sagt der Finanzsprecher der Volkspartei, Karlheinz Kopf.



Kopf weiter: „Wie die Ratingagentur zu Recht lobt, ist die österreichische Wirtschaft breit gefächert. Doch klar ist auch: Für einen weiteren stabilen Wirtschaftsausblick ist es entscheidend, die anstehenden standortpolitischen Hausaufgaben zu machen.“



