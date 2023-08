Jungakademikerinnen und Jungakademiker auf der GARTEN TULLN ausgezeichnet

LR Teschl-Hofmeister: „Junge Menschen für Forschung und Wissenschaft begeistern“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Kinder UNI Tulln feierte ihr zehnjähriges Bestehen auf der GARTEN TULLN und am Campus Tulln Technopol, heuer mit dem Schwerpunkt „Mit Forscherinnen und Forschern die Geheimnisse der Natur entdecken“. 120 teilnehmende Kinder forschten und entdeckten unter Anleitung und Aufsicht von Expertinnen und Experten. Ein vielfältiges Programm zeigte theoretisch und auch praktisch die Hintergründe und Zusammenhänge von Wissenschaft und Forschung. Fünf Tage lang machten die Acht- bis Zwölfjährigen Experimente, erforschten Gärten, Tiere und Pflanzen und lernten die Umweltstudien am Campus Tulln kennen. Dabei stand der Blick hinter die Kulissen von Forscherinnen und Forschern im Mittelpunkt. Das Kennenlernen von Laboren, Materiallagern, Arbeitsweisen und Prozessen begeisterte die jungen Akademikerinnen und Akademiker im einwöchigen Forschungsalltag. Die Kinder UNI Tulln ist der jährliche Höhepunkt des Themas „Lernen im Garten“ von „Natur im Garten“.

„Ich gratuliere den Absolventinnen und Absolventen, wir können sehr stolz auf sie sein. Die Kinder UNI Tulln ist seit zehn Jahren ein bedeutendes Projekt, um junge Menschen für Forschung und Wissenschaft in Niederösterreich zu begeistern und das erworbene Wissen an Familie und Freunde weiterzugeben“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Familienministerin Susanne Raab: „Herzliche Gratulation an die jungen Forscherinnen und Forscher, die heute für ihre Experimente und Forschungsarbeiten im Zuge der Kinder Uni Tulln ausgezeichnet wurden! Es ist wichtig, dass die Begeisterung für Forschung und Wissenschaft bei Kindern schon in jungen Jahren geweckt wird, so entscheiden sie sich später womöglich einmal für einen Beruf im MINT-Bereich, an den sie sonst vielleicht nicht gedacht hätten. Die Kinder Uni Tulln ist ein großartiges Angebot, Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen!“

„Natur im Garten“ setzte die Kinder UNI Tulln 2023 gemeinsam mit folgenden Partnern um: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wissenschaft und Forschung; Amt der NÖ Landesregierung, Aktion Ferienbetreuung; DIE GARTEN TULLN GmbH; Donauuniversität Krems Department für Bauen und Umwelt (DBU) Zentrum für Umweltsensitivität; ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH; FH Wiener Neustadt – Biotech Campus Tulln; Gartenbauschule Langenlois; Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik; Technologykids; Stadtgemeinde Tulln; Universität für Bodenkultur Wien (KinderBOKU).

Die Umweltbewegung „Natur im Garten“ ist Trägerin des Österreichischen Umweltzeichens (ÖCERT) für Bildungseinrichtungen. „Natur im Garten“ erhielt 2016 erstmals die Umweltzeichen Urkunde in der Kategorie „Bildungseinrichtungen“, diese wurde 2021 rezertifiziert. Dabei wurde auch die „Natur im Garten“ Service GmbH ausgezeichnet. Mit diesen Auszeichnungen tragen alle unsere Bildungsangebote die Gütesiegel des Umweltzeichens von ÖCERT. Damit belegt „Natur im Garten“, dass ihr Bildung für eine nachhaltige Entwicklung über die gartenfachliche und pädagogische Kompetenz hinaus ein Kernanliegen ist. Dies wird durch die Themen unserer Vorträge, Workshops und Seminare, aber auch durch energie- und ressourcenschonende Arbeitsweise im Büroalltag, bei Veranstaltungen, bei Produktionen und auf Freigelände der ersten europäischen, rein ökologisch gepflegten, Gartenschau erreicht.

