ÖAMTC: Neue Ladestation für E-Fahrzeuge an der A2-Abfahrt in Griffen (+ Fotos)

Mobilitätsclub betreut Ladestation der Griffen Energie GmbH in Kärnten

Wien/Griffen (OTS) - Die Griffen Energie GmbH setzt als Providing-Partner auf das Know-how des ÖAMTC: In Griffen, nahe an der A2 gelegen, eröffnet das Photovoltaik-Unternehmen jetzt eine öffentlich zugängliche Ladestation. An der leistungsstarken E-Tankstelle können vier Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Die Griffen Energie GmbH, mit dem größten Mobilitätsclub des Landes als Partner, baut damit die E-Ladeinfrastruktur in den Regionen weiter aus und leistet so einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden und niederschwelligen Versorgung für E-Driver.

Zwtl.: Ladelounge: Schneller laden und Wartezeit genießen

"Seit November 2022 arbeiten wir bereits mit dem ÖAMTC zusammen. Vor allem das freundliche und kompetente Miteinander hat uns sofort überzeugt. Wir freuen uns, dass wir diese E-Ladestation mit dem ÖAMTC als Partner betreiben können und damit auch einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität in der Region leisten", so Peter Gadner, Geschäftsführer der Griffen Energie GmbH.

Marcella Kral, E-Mobilitätsexpertin des ÖAMTC, ergänzt: "Die Station in Griffen ist mit einer 150- und einer 300 kW-Ladesäule mit je zwei Ladepunkten ausgestattet – die volle Leistung steht dabei zur Verfügung und bietet daher eine besonders schnelle Lademöglichkeit. Abgerechnet wird nach geladenen kWh." Damit die Wartezeit noch schneller vergeht, bietet die zugehörige, barrierefreie Ladelounge in Griffen rund um die Uhr allen Nutzer:innen einen Aufenthaltsraum, WCs und Automaten für Snacks und Getränke – im Sommer klimatisiert und im Winter beheizt.

Zwtl.: ÖAMTC treibt Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Österreich weiter voran

Der ÖAMTC betreibt und betreut die öffentlich zugängliche E-Ladestation an 365 Tagen im Jahr. "Als Mobilitätsclub haben wir die Bedeutung der Elektromobilität frühzeitig erkannt und entsprechendes Know-how aufgebaut. Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist eine wesentliche Voraussetzung für einen breiten Umstieg", erläutert Matthias Zernatto, stellvertretender ÖAMTC-Landesdirektor in Kärnten. "Daher treiben wir den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur auch kontinuierlich und auf mehreren Ebenen voran und freuen uns, gemeinsam mit der Griffen Energie GmbH eine Ladestation in Griffen realisieren zu dürfen." Insgesamt steht ÖAMTC ePower Kund:innen derzeit eine flächendeckende Ladeinfrastruktur mit über 13.600 Ladepunkten in ganz Österreich zur Verfügung.

Zwtl.: Laden leicht gemacht – mit ÖAMTC ePower App oder Ladekarte

Der Mobilitätsclub bietet E-Autofahrer:innen mit ÖAMTC ePower ein großes Netz an öffentlich zugänglichen Ladestationen: Elektro-Fahrzeuge können via App – oder auch mit Ladekarte – zu transparenten Tarifen geladen werden. Die ÖAMTC ePower App gibt es kostenlos im App Store (iOS) und bei Google Play (Android): Sie beinhaltet eine interaktive Landkarte mit allen verfügbaren Ladestationen im ÖAMTC ePower Lade- und Partnernetz und eine Übersicht über Ladevorgänge, Rechnungen und aktuelle Kosten. Mittels QR-Codes und Direct Payment können selbstverständlich auch Nicht-Mitglieder die Ladeinfrastruktur nützen.

Alle Infos rund um weitere Projekte von ÖAMTC ePower.Business unter ÖAMTC ePower.Business | ÖAMTC (oeamtc.at)

Über den ÖAMTC

Der ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub) ist der größte Mobilitätsclub Österreichs. Er ist ein wirtschaftlich und parteipolitisch unabhängiger Verein. Für den ÖAMTC steht die Dienstleistung für seine 2,4 Millionen Mitglieder im Mittelpunkt: Der Club ist Ansprechpartner in allen Fragen rund um Mobilität.

Über die Griffen Energie GmbH

Im Jänner 2022 wurde die Griffen Energie GmbH gegründet. Das Kärntner Unternehmen betreibt und plant Photovoltaik-Anlagen auf Industriedächern und Freiflächen. Da sich die Liegenschaften in Griffen nahe der A2 befinden und eine 154 kWp PV-Anlage auf das Dach gebaut wurde, entstand die Idee eine E-Ladestation umzusetzen.

