Sensations-Coup: Österreichs kostenloser SuperStreamer Joyn sichert sich Free-Exklusiv-Rechte an Spielen der US Open

Thiem. Stream. Sieg. Alle Spiele der Österreicher:innen sowie das Herren-Finale live und exklusiv frei empfangbar auf Joyn: Die Matches von Thiem, Ofner & Grabher ab Montag.

Wien (OTS) - Breaking News: Österreichs SuperStreamer Joyn sichert sich sensationell die frei empfangbaren Exklusivrechte an den US Open ab Montag, 28. August 2023 und bietet den Zuseher:innen Tennis der Extraklasse mit Österreichs besten Spieler:innen. Möglich macht dies eine Vereinbarung mit dem exklusiven Rechtehalter Sportdeutschland.TV.



Mario Lenz, Geschäftsleitung ProSiebenSat.1 PULS 4: "Wir freuen uns, mit der Übertragung der US Open auf Österreichs SuperStreamer Joyn ein Premium-Sport-Programm zu präsentieren und das kostenlos für alle. Joyn liefert den Tennis-Fans damit Live-Spitzensport auf die Bildschirme, egal ob am Smart-TV, am Tablet, Smartphone oder im Web.“



Dominic Thiem konnte 2020 das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows für sich entscheiden und seinen größten Erfolg feiern. Ab Montag schlägt er in New York City wieder auf – und zwar live auf Österreichs SuperStreamer Joyn. Der 29-jährige Niederösterreicher trifft in der ersten Runde der US Open 2023 auf den Kasachen Alexander Bublik, Nummer 27 der ATP-Weltrangliste.



Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner bekommt es zum Auftakt mit dem Portugiesen Nuno Borges (79. der ATP-Weltrangliste) zu tun. Der Steirer steht aktuell an der 59. Stelle der Weltrangliste. Die Vorarlbergerin Julia Grabher, Österreichs Nummer eins der Damen, trifft auf die Chinesin Wang Xiyu.



Die US Open finden vom 28. August bis 10. September 2023 in New York statt. Joyn überträgt die Spiele der Österreicher:innen sowie das Herren-Finale live und frei empfangbar exklusiv in Österreich. Alle Spiele der US Open sind live und on demand exklusiv auf Sportdeutschland.TV zu sehen. Joyn ist kostenlos und überall verfügbar – am Smart-TV, in der App und im Web unter www.joyn.at.



