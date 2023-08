19. Bezirk: Errichtung eine Radfahranlage in Abschnitt der Krottenbachstraße

Wien (OTS) - Am Montag, dem 28. August 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Errichtung eines baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweges in der Krottenbachstraße im Abschnitt zwischen Börnergasse und Felix-Dahn-Straße.

Details

In der Krottenbachstraße im Abschnitt zwischen Börnergasse und Felix-Dahn-Straße entsteht im Bereich des Parkstreifens auf Seite der geraden Hausnummern ein neuer, etwa 53 Meter langer und etwa 2,60 Meter breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Der neue Radweg mündet in die bestehende Radroute die nach Neustift im Walde und in die Weinberge führt. Ergänzend werden zusätzliche Radabstellanlagen in den Nebengassen der Krottenbachstraße errichtet. Für mehr Sicherheit beim Queren der Krottenbachstraße sorgt zukünftig ein weiterer Schutzweg bei der Siolygasse. Weiters werden – zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - an den in die Krottenbachstraße einmündenden Straßenzügen (Gustav-Pick-Gasse, Raimund-Zoder-Gasse und Silvaraweg) Gehsteigvorziehungen errichtet sowie zur Verkehrsberuhigung Fahrbahnanhebungen hergestellt. Die Autobushaltestelle „Gustav-Pick-Gasse“ der Linie 35A wird in Fahrtrichtung Währing künftig vor der Gustav-Pick-Gasse situiert sein.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die Bauarbeiten in der Krottenbachstraße tagsüber unter Aufrechterhaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Temporär wird pro Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen in der Krottenbachstraße zur Verfügung stehen. Während dieser Maßnahmen wird der Verkehr mittels Ampelregelung beziehungsweise mittels Warnposten wechselweise durch den jeweiligen Arbeitsbereich geschleust. Während dieser Bauphase wird die Gustav-Pick-Gasse ab Krottenbachstraße bis und in Richtung Labanweg als provisorische Einbahn geführt. Während der Errichtung der Fahrbahnanhebungen werden die in die Krottenbachstraße einmündenden Börnergasse, Raimund-Zoder-Gasse und Silvaraweg auf Dauer von zwei Wochen als Sackgassen ausgebildet wobei der Verkehr lokal umgeleitet wird. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 19., Krottenbachstraße zwischen Börnergasse und Felix-Dahn-Straße

Baubeginn: 28. August 2023

Geplantes Bauende: 15. Dezember 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at