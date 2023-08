Bundesheer: Kärnten hat einen neuen Militärkommandanten

Feierliche Kommandoübergabe im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Wien (OTS) - Der Leiter der Abteilung Militärstrategie, Brigadier Philipp Eder, wird neuer Militärkommandant Kärntens. Er übernimmt das Amt mit 1. September von Brigadier Walter Gitschthaler, der in den Ruhestand tritt. Heute, Freitag den 25. August 2023, fand im Klagenfurter Landhaus im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Übergabe der Kommandoführung des Militärkommandos Kärnten statt.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Die Militärkommanden sind wichtige Bindeglieder des Bundesheeres zu zivilen Behörden und Einsatzorganisationen. Ich bedanke mich bei Brigadier Walter Gitschthaler für sein Engagement und die hervorragende Kommandoführung der letzten Jahre. Brigadier Gitschthaler ist gemeinsam mit seinen Soldatinnen und Soldaten der Bevölkerung von Kärnten bei vielen Krisen seit mehr als zehn Jahren verlässlich zur Seite gestanden. Mit Brigadier Philipp Eder, der das Bundesheer durch seine Expertise in der Berichterstattung rund um den Ukraine-Krieg noch näher in den Fokus der Gesellschaft gerückt hat, gewinnt das Land Kärnten einen großartigen und erfahrenen Militärkommandanten. Ich wünsche Brigadier Philipp Eder für seine neue Funktion alles Gute und viel Erfolg!“

Brigadier Philipp Eder rückte im Jahr 1987 beim Bundesheer ein und wurde zum Offizier der Panzertruppe ausgebildet. Nach seinem Dienst beim Panzergrenadierbataillon 9 und einer Verwendung an der Theresianischen Militärakademie, wechselte Philipp Eder nach der Generalstabsausbildung im Jahr 2000 an die Landesverteidigungsakademie. Als Kontingentskommandant in Afghanistan, Kommandant des Panzergrenadierbataillons 35 sowie als Institutsleiter an der Landesverteidigungsakademie, machte Eder weitere wichtige Karriereschritte.

Seit 2014 war Brigadier Eder Leiter der Abteilung Militärstrategie im Bundesministerium für Landesverteidigung. Bekannt wurde der Offizier durch seine Expertise und Analysen in vielen Medien zum Irak-Krieg im Jahr 2003 und zum Ukraine-Krieg.

Brigadier Eder wurde in Eisenstadt geboren, lebte in Niederösterreich und Wien und wird ab September seinen Lebensmittelpunkt nach Krumpendorf in Kärnten verlegen. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Brigadier Walter Gitschthaler war seit 2012 Militärkommandant von Kärnten. Nach der Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie absolvierte er unter anderem eine Ausbildung zum „Master of Security and Defense Management“. Erfahrungen sammelte Brigadier Gitschthaler durch zahlreiche Einsätze, Übungen und Fortbildungen im Ausland.

In Österreich gibt es im jedem Bundesland ein Militärkommando, das alle militärischen Einsätze im jeweiligen Bundesland führt. Das Militärkommando Kärnten hat seinen Sitz in Klagenfurt.

