Helga Krismer: "Sofortmaßnahmen an der S4 müssen nun rasch umgesetzt werden"

Grüne Klubobfrau begrüßt die heute vorgestellten Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssicherheit entlang der S4 und sieht nun das Land NÖ gefordert

St. Pölten (OTS) - Die Klubobfrau der Grünen Niederösterreich und Verkehrssprecherin, Helga Krismer, begrüßt die heute vorgestellten Sofortmaßnahmen zur Verkehrssicherheit auf der S4. Vor wenigen Wochen führte Krismer einen Lokalaugenschein an der Auffahrt zur S4 in Wiener Neustadt durch. Dabei übergab sie auch einen Brief an die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt, in welchem sie diverse Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für diese Route vorschlug.

„Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat durch den heutigen Sicherheitsgipfel, in Zusammenarbeit mit der Asfinag sowie den Ländern Niederösterreich und Burgenland, klar signalisiert, dass sie Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der S4 unterstützt. Es liegt nun in der Hand der Länder und insbesondere des niederösterreichischen Verkehrslandesrats Udo Landbauer, die von der Asfinag vorgeschlagenen Maßnahmen zügig umzusetzen und somit weitere Unfälle auf dieser Strecke zu verhindern“, so Helga Krismer.

