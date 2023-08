FPÖ – Amesbauer zu Asylzahlen: „Festung Österreich“ ist Gebot der Stunde!

Wien (OTS) - „Die ÖVP ist weder willens noch in der Lage die illegale Einwanderung in unsere Heimat zu stoppen. Die aktuellen Asylzahlen – rund 28.500 Anträge – sind kein Erfolg und schon gar kein Grund zum Jubeln. Sie sind ein neuerlicher Beweis dafür, dass die ‚Festung Österreich‘, basierend auf dem 23-Punkte Maßnahmenpaket der Freiheitlichen, das Gebot der Stunde ist“, betonte heute FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer.

Ein Blick in die Statistik reiche, um Karners angeblichen Erfolg als pure Schmähtandelei zu entlarven: Rund 28.500 Anträge in den ersten sieben Monaten des heurigen Jahres seien zum Beispiel um einiges mehr als in den beiden Jahren 2018 und 2019 zusammen. „Nimmt man die Dublin-Regelungen ernst, dürfte in Österreich im Wesentlichen kein einziger Asylantrag gestellt werden. Immerhin sind wir von sicheren Drittstaaten umgeben. Aber hat ein Illegaler einmal den Fuß auf österreichischen Boden gesetzt, folgt der Ruf nach Asyl und drin ist er im System. Wo es einen echten Grenzschutz braucht, missbraucht der ÖVP-Innenminister die Polizisten weiter als ‚Welcome-Service‘ für die ‚neue Völkerwanderung‘", kritisierte der freiheitliche Sicherheitssprecher.

„Und mit ‚Geschenken‘ wie dem Klimabonus für Asylwerber, einem Sündenfall erster Güte, lockt die schwarz-grüne Regierung zusätzlich illegale Einwanderer nach Österreich. Aber die ÖVP glaubt ja nach wie vor, sie könne der Bevölkerung ein ‚X für ein U‘ vormachen. Die Österreicher haben allerdings längst erkannt, dass Nehammer, Karner und Co. nur versuchen, sie für dumm zu verkaufen“, so Amesbauer.

