„Sir Michael Caine – Vom Arbeiterkind zum Hollywoodstar“: „kulturMontag Spezial“ zum 90. Geburtstag

Danach: Oscar-gekrönte Irving-Verfilmung „Gottes Werk und Teufels Beitrag“

Wien (OTS) - Ein von Clarissa Stadler präsentiertes „kulturMontag Spezial“ am 28. August 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2, stellt Hollywood-Mime Michael Caine anlässlich dessen 90. Geburtstags ins Rampenlicht. Caine, einer der vielseitigsten Charakterschauspieler der Filmtraumfabrik sowie mehrfacher Oscar- und Golden-Globe-Preisträger, blickt in Margarete Kreuzers Künstlerporträt „Sir Michael Caine – Vom Arbeiterkind zum Hollywoodstar“ auf eine glänzende Karriere zurück: Er spielte bisher in mehr als 150 Filmen, drehte u. a. mit Shirley MacLaine, Sean Connery oder Jane Fonda und arbeitete mit herausragenden Regisseuren wie John Huston, Paolo Sorrentino oder Christopher Nolan. Dem als Maurice Joseph Micklewhite, Jr. geborenen Sprössling einer britischen Arbeiterfamilie wurde im Jahr 2000 die Ehre des Ritterschlags durch Queen Elizabeth II zuteil.

Anschließend an die Dokumentation präsentiert ORF 2 Lasse Hallströms Oscar-gekrönte Verfilmung von John Irvings Bestseller „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ aus dem Jahr 1999, für die Michael Caine selbst mit der begehrten Trophäe als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde.

„kulturMontag Spezial“: „Sir Michael Caine – Vom Arbeiterkind zum Hollywoodstar“ (22.30 Uhr)

In der Dokumentation erinnert sich Sir Michael Caine u. a. an die 1960er Jahre und wie er trotz seines ausgeprägten Cockney-Akzents zum internationalen Filmstar wurde. Durch die Rolle des Harry Palmer, die er in mehreren Agentenfilmen wie „Ipcress – streng geheim“ oder „Finale in Berlin“ verkörperte, machte er damals gar James Bond Konkurrenz. Fotograf David Bailey stilisierte den blonden Brillenträger zur Ikone, die gar von der britischen Band Madness in ihrem Song „Michael Caine“ besungen wurde.

Der Publikumsliebling berichtet von seinen Erfahrungen mit Ruhm, Geld und Drogen. Er erzählt von seiner großen Liebe Shakira Caine, mit der er seit nunmehr 50 Jahren verheiratet ist, erinnert sich an überwundene Widerstände, Triumphe ebenso wie an Filmflops und andere Niederlagen. Das Künstlerporträt anlässlich seines 90. Geburtstages berichtet auch vom Schriftsteller Michael Caine und seinen Büchern wie „Acting in Film“ oder „Blowing the Bloody Doors Off“. Er erzählt aus seiner Biografie, gibt Hinweise und Tipps für den Branchennachwuchs.

Studierende des Studiengangs Schauspiel in Hannover erarbeiten gemeinsam mit Schauspielerin Katja Riemann und Titus Georgi, Professor für Schauspiel, eigens für den Film Übungen nach Michael Caine. Doku-Mitwirkende sind weiters unter anderem David Bailey, Chas Smash von der Band Madness, Ben Grass, Martin Owen, Christopher Nolan, Shirley MacLaine und John Huston.

„Gottes Werk und Teufels Beitrag“ (23.25 Uhr)

Für seine Darstellung des Dr. Wilbur Larch in der Oscar-gekrönten John-Irving-Verfilmung „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ wurde Michael Caine selbst mit der begehrten Trophäe als bester Nebendarsteller gewürdigt.

Seit 17 Jahren lebt Homer Wells (Tobey Maguire) im Waisenhaus St. Cloud. Von Dr. Larch (Caine), dem Leiter des Heimes, erlernt er dort das medizinische Handwerk. Die illegalen Machenschaften seines Mentors lehnt Homer aber von Beginn an ab. So nützt er die Gelegenheit, mit Hilfe des Air-Force-Piloten Wally (Paul Rudd) und dessen charmanter Freundin Candy (Charlize Theron) sein Zuhause zu verlassen. Als einziger weißer Pflücker landet er auf einer Obstplantage, wo er sich Hals über Kopf auf eine Romanze mit Candy einlässt.

In weiteren Rollen sind u. a. Erykah Badu, Delroy Lindo und Kathy Baker zu sehen.

