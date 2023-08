„Weill… Frauen nun mal so sind?“ im Amtshaus Margareten

Konzert am 31.8., Anmeldungen bis 30.8.: info@ulrikehallas.com

Wien (OTS/RK) - Die Darstellung der Frauen in der Gegenwart und in der Zeit des Komponisten Kurt Weill sowie andere Themen im Zeichen der Weiblichkeit werden beim Musik-Abend am Donnerstag, 31. August, im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) auf künstlerische Weise behandelt. Das Konzert findet ab 19.30 Uhr im Festsaal statt und hat den Titel „Weill... Frauen nun mal so sind?“. Es erklingen Lieder von Kurt Weill, gekonnt interpretiert von Ulrike Hallas und Jil Clesse (Gesänge und Schauspiel). Als Klavier-Begleiterin macht Marina Komissartchik mit und für die Regie ist Julia Marie Wagner zuständig. Der Bezirk unterstützt diese Veranstaltung. Einlass: ab 19.00 Uhr. Eintritt: „Pay As You Wish“ (Empfehlung: rund 25 Euro). Um Anmeldungen via E-Mail bis Mittwoch, 30. August, wird gebeten: info@ulrikehallas.com.

Informationen über sonstige Kultur-Termine im 5. Bezirk und über einen „Newsletter“ dazu erhalten Interessierte vom Büro-Team der Bezirksvorstehung Margareten unter der Telefonnummer 4000/05 110. Erkundigungen per E-Mail: post@bv05.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Regisseurin Julia Marie Wagner: www.juliamariewagner.com

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

