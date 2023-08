Aviso: 8.9., 14 – 18.30 Uhr: Parlamantskonferenz „Wo stehen wir im Freiheitskampf ein Jahr nach Beginn der Iran-Revolution?“

Wien (OTS) - Der Grüne Parlamentsklub lädt zur überparteilichen parlamentarischen Konferenz unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer. Dabei wird der zentralen Frage nachgegangen wo Iran ein Jahr nach Beginn der Revolution für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte steht und in welche Richtung sich das Land künftig entwickeln wird. Neben innen- und außenpolitischen Auswirkungen der Umwälzungen in Iran und der Rolle der internationalen Staatengemeinschaft, beleuchtet die Konferenz die gesellschaftliche Lage der Frauen in der iranischen Gesellschaft sowie menschenrechtliche Fragestellungen. In hochkarätig besetzten Panels mit Parlamentsabgeordneten, Aktivist:innen und Expert:innen aus Österreich und Deutschland wird diskutiert, welche Maßnahmen getroffen werden sollen, um einen nachhaltigen demokratischen Wandel in Iran zu unterstützen.

„Weltweit haben sich die iranische Diaspora und Unterstützer:innen zusammengeschlossen, um die internationale Aufmerksamkeit auf die Lage in Iran zu lenken und die Öffentlichkeit für die Bedeutung des Freiheitskampfes zu sensibilisieren. Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod von Jina Masha Amini als Auslöser der bisher größten Proteste gegen das Mullah-Regime seit 1979 möchten wir Bewusstsein für jene Anliegen schaffen, für die die Menschen in Iran unter Einsatz ihres Lebens protestieren. Es gilt gemeinsam über unsere Verantwortung nachzudenken und strategische Handlungsmöglichkeiten der Politik auszuloten“, sagt Ewa-Ernst Dziedzic, Sprecherin der Grünen für Außenpolitik und Menschenrechte und Initiatorin der Iran-Konferenz.

Moderation: Außenpolitik-Expertin und Journalistin Petra Ramsauer

Ehrengäste: Massud Mossaheb und Kamran Ghaderi (ehemalige politische Gefangene in Iran)

Speaker:innen u.a. sind: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka; Klubobfrau der Grünen Sigi Maurer; Abgeordnete diverser im Nationalrat vertretenen Parteien; Abgeordnete des europäischen Parlaments, Friedens- und Konfliktforscherin Hannah Neumann; Geschäftsführerin Amnesty International Österreich Shoura Hashemi; stv. Bundesvorsitzende der Grünen - Grüne Alternative Deutschland Pegah Edalatian; ehemaliger leitender Funktionär des UN-Hochkommisariats für Menschenrechte und Gründer der Jina Mahsa Amini Initiative Homayoun Alizadeh; Journalistin, Kriegs-Reporterin und Gründerin von HAWAR.help Düzen Tekkal.

