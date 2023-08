Sicherung europäischer Werte und globaler Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Raum

Interdisziplinäre Expert:innen aus Europa diskutieren auf Einladung des AIT Austrian Institute of Technology und des Gaia-X Hub Austria das Thema Digitale Souveränität in Alpbach

Wien (OTS) - Im Rahmen des „Europäischen Forums Alpbach“ organisiert das AIT Austrian Institute of Technology, Center for Digital Safety & Security, gemeinsam mit dem Gaia-X Hub Austria von Freitag, 25. August 2023 bis Sonntag, 27. August 2023 einen dreitägigen Workshop zum Thema „Digitale Souveränität“. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus hochkarätigen Expert:innen wurde eingeladen, in einem ergebnisoffenen Diskurs die heutige globale Datenwelt hinsichtlich einer auf europäischen Werten fußenden Selbstbestimmung, bei gleichzeitiger Freisetzung bestmöglicher Innovationspotenziale im digitalen Raum, zu analysieren und daraus Empfehlungen für die künftige Gestaltung der Datenökonomie in Europa zu entwickeln.

Die heterogene Zusammensetzung des Workshops mit Expert:innen und Stakeholdern aus unterschiedlichsten Disziplinen wie z.B. IT, Data Science, Ökonomie, Rechts- und Humanwissenschaften sowie mit Policy Makern aus verschiedensten internationalen Organisationen wie z.B. der OSCE, der UNESCO oder des Think Tanks GLOBSEC mit starkem Engagement für eine unverwechselbare, ethisch fundierte digitale Gesellschaft in Europa, soll in diesem dreitägigen Diskurs eine Perspektivenverschränkung ermöglichen, mit der alle Aspekte des Themas beleuchtet werden können.

Europas Rolle in der neuen digitalen Weltordnung

Europa muss eine gestalterische Rolle in der globalen, digitalen Weltordnung einnehmen, mittels einer strategischen Planung durch die Politik, als auch über legislative sowie regulatorische Steuerungen für den Ausbau digitaler Souveränität, unter Vermeidung äußerer Einflussnahmen wie politischer Agitation, Desinformation und sogar Manipulation durch geschlossene Daten-Oligopole. Vor allem im Bereich technischer Umsetzungen von modernen Digitaltechnologien und Softwareplattformen ist für Europa die Einnahme einer bestimmenden Position eine wichtige Voraussetzung, um die europäische Datenwirtschaft menschenzentriert und positiv entwickeln zu können.

„Ein interdisziplinärer Diskurs ist eine grundlegende Voraussetzung, um eine nachhaltige positive Entwicklung der europäischen datengesteuerten Gesellschaft in Europa sicherzustellen. Es freut mich, dass wir mit dieser Diskussion zwischen hochkarätigen Expertinnen und Experten und mit den daraus resultierenden wertvollen Anregungen und Empfehlungen einen Beitrag für die europäische und österreichische Datenstrategie leisten können. Nur wenn wir dabei die europäischen Werte der Menschen in den Mittelpunkt stellen, kann Europa eine global führende beispielgebende Positionierung einnehmen“, DI Helmut Leopold, PhD, Leiter des Center for Digital Safety & Security am AIT und Chair des Gaia-X Hub Austria.

Weitere Informationen: https://www.gaia-x.at/efa23/

