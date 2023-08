ASSEPRO Österreich: PBP wird Teil der ASSEPRO Gruppe.

Das Team in Salzburg wird mit der Integration der PBP - Salzburg Financial Services GmbH- weiter vergrößert.

Wien (OTS) - Die Verhandlungen mit der PBP - Salzburg Financial Services GmbH - wurden zufriedenstellend abgeschlossen, und die Integration des Unternehmens in die ASSEPRO Österreich steht bevor. Durch diesen Zukauf wird der Ärzte-Versicherungsmarkt, sowie das KMU Geschäftsfeld weiter abgedeckt und eine umfassendere Kundenbetreuung in Salzburg und im Westen Österreichs sichergestellt.

Aktuell laufen Verhandlungen für weitere Zukäufe, und voraussichtlich werden vor Jahresende 2023 zwei weitere Firmen in die ASSEPRO Gruppe integriert. „Selbst bei unserem schnellen Wachstum hat die Zufriedenheit unserer Kund:innen oberste Priorität“, so Gerhard Ulmer, Geschäftsführer der ASSEPRO Österreich.



Im Dezember 2021 begann der Aufbau der ASSEPRO in Österreich mit der Eingliederung der Ärzteservice Gruppe. Seitdem wurden strategische Akquisitionen wie die Reinthalerfinanz GmbH, Dr. Rinner & Partner GmbH, Jirout & Partner GmbH und die BVC GmbH getätigt. „Nachdem die rechtliche Verschmelzung der erworbenen Unternehmen erfolgreich abgeschlossen wurde, können wir nun als Team zusammenwachsen. Diese Herausforderung meistern wir mit Zuversicht, da die neuen Mitarbeiter:innen unser Kernteam mit wertvollem Erfahrungsschatz und Fachwissen bereichern“, berichtet Michaela Spreitzhofer, Geschäftsführerin der ASSEPRO Versicherungsmakler GmbH.

Informationen zu ASSEPRO Österreich

Die Ärzteservice Gruppe wurde 2021 in die ASSEPRO Gruppe aufgenommen. Gemeinsam wird eine nachhaltige Wachstumsstrategie für den österreichischen Zielmarkt verfolgt, um weiterhin beste Produkte und beste Services aus einer Hand anbieten zu können.

Rückfragen & Kontakt:

ASSEPRO Österreich GmbH

+ 43 01 402 68 34

office @ assepro.at

www.assepro.at

www.aerzteservice.com