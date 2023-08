AKNÖ Wieser:Trauer um ehemaligen WKNÖ Vizepräsident Josef Breiter

St. pölten (OTS) - Tief betroffen über das Ableben des langjährigen ehemaligen Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsidenten Josef Breiter zeigt sich AK NÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. „Josef Breiter war über viele Jahre ein Sozialpartner mit Handschlag-Qualität, der durch konstruktive Zusammenarbeit stets tragfähige Lösungen zum Wohle aller Beteiligten im Blick hatte“, so der AK NÖ-Präsident.



Wieser erinnert in diesem Zusammenhang an die vielen gemeinsamen Aktivitäten in der Sozialversicherung, zur Aufwertung der Facharbeit und bei der dualen Ausbildung. „Meine Anteilnahme gilt der Familie und deren Angehörigen“, so Wieser.



