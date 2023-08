FPÖ – Krauss zu Integrationsbericht: Ludwig SPÖ lockt Analphabeten ins Wiener Mindestsicherungssystem

Auch ÖVP hat aktuelle Einwanderungswelle von kulturfremden Personen zu verantworten

Wien (OTS) - „Der heute präsentierte Integrationsbericht bestätigt die jahrelangen Warnungen der Wiener FPÖ, dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig mit seinem Wiener Mindestsicherungssystem Massen an Sozialmigranten nach Wien lockt. Wenn beispielsweise 78 Prozent der eingeschleusten Syrer auch in ihrer Landessprache weder Schreiben noch Lesen können, dann ist das ein Alarmzeichen. Daher müssen illegale Asylanten aus arabischen und afrikanischen Ländern umgehend abgeschoben werden“, so der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss, der fordert, dass die Vergabe der Mindestsicherung endlich an die österreichische Staatsbürgerschaft gekoppelt werden muss.

„In den neunziger Jahren sind viele Zuwanderer etwa aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus osteuropäischen Ländern nach Österreich gekommen, die sich hervorragend integriert haben und einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Seit 2015 sind wir leider mit einer Einwanderungswelle von kulturfremden Personen konfrontiert, die vielfach unser Sozialsystem ausnützen und kriminell werden. Dafür verantwortlich ist auch die ÖVP, die diese Leute noch immer über die Grenzen lässt. Daher braucht es einen sofortigen Asylstopp und eine Abschiebeoffensive“, bekräftigt Krauss.

