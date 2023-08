Universität für angewandte Kunst Wien und Botschaft der Republik Philippinen unterzeichnen Schenkungsvereinbarung für Kunstprojekte

Künstlerischer Austausch und persönliche Kontakte im Zeichen von Kunst, Kultur, Geschichte und Gesellschaft der Republik der Philippinen an der Wiener Angewandten

Wien (OTS) - Namens der Universität für angewandte Kunst Wien zeigt sich Rektor Gerald Bast sehr erfreut über die Partnerschaft mit der Botschaft der Republik der Philippinen in Österreich, welche am Donnerstag, 24. August 2023, in einer feierlichen Zeremonie besiegelt wurde. Die Botschafterin der Republik der Philippinen in Österreich, Evangelina Lourdes A. Bernas, zeigt sich gleichfalls begeistert über die neu begonnene Kooperation mit der Wiener Angewandten.

„Diese Initiative fördert nicht nur das Verständnis der Europäer:innen für die Kunst und Kultur der Philippinen, sondern weckt auch echtes Interesse an ihrem vielfältigen Erbe und ihrer Geschichte, insbesondere an unserer starken Tradition der kreativen Künste. Ich bin optimistisch, dass dieses Programm die kulturübergreifende Wertschätzung und den Austausch fördern wird.“ erläutert Botschafterin Evangelina Lourdes A. Bernas. Angewandte-Rektor Gerald Bast fügt ergänzend zum Hintergrund zu dieser neuen Kooperation an: „Internationale Beziehungen sind unverzichtbare Elemente lebendiger Universitäten. Länderübergreifende Interaktion bereichert das Denken der handelnden Personen aus unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten und fördert die inhaltliche Komplexität künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeiten.“

Die Schenkungsvereinbarung wurde durch ein Programm ermöglicht, das von der philippinischen Senatorin Loren B. Legarda initiiert wurde. Sie unterstützt akademische Programme und Projekte an Universitäten weltweit, die die philippinische Kultur und das philippinische Erbe fördern. Die Botschaft der Republik der Philippinen stiftet der Universität für angewandte Kunst Wien einen Betrag in der Höhe von umgerechnet knapp Euro 50.000,- (Philippinische Pesos PHP drei Millionen) für künstlerische Projekte. Dies umfasst Programme, Projekte und Aktivitäten, die in Beziehung stehen mit philippinischer Kunst, Kultur, Geschichte und Gesellschaft einerseits und Partnerschaften und Kooperationen mit Personen oder Organisationen, die philippinische Kunst, Kultur, Geschichte und Gesellschaft in Österreich präsentieren andererseits und darüber hinaus Aktivitäten und Projekte, die diesen genannten Zielen gewidmet sind.

An der Angewandten wird sich vor allem die Abteilung Artistic Strategies unter der Leitung von Univ.Prof. Bouchra Khalili mit den mit dieser Schenkung verbundenen Aufgaben befassen. Sie ist bereits stark involviert und mit dem Initiieren erster Projekte engagiert. Andere Abteilungen der Angewandten sind herzlich eingeladen, sich an einzelnen Projekten zu beteiligen und sie mitzugestalten.

Die Botschaft der Republik der Philippinen möchte mit dieser Schenkung die Ambitionen der Universität für angewandte Kunst Wien explizit fördern und damit einhergehend persönliche Kontakte und künstlerischen Austausch in Bezug auf Kunst, Kultur, Geschichte und Gesellschaft der Philippinen anregen und unterstützen. „Ich fühle mich geehrt, Teil des Projekts zu sein, das die philippinische Kunst und Kultur feiert und erforscht, und ich möchte auch der Angewandten meinen Dank und meine Anerkennung dafür aussprechen, dass sie diese Initiative in Wien möglich gemacht hat. Ich freue mich darauf, in Zukunft an ähnlichen Projekten zu arbeiten und wünsche der Angewandten weiterhin viel Erfolg.", so Kristine Camille Cruz, Kulturbeauftragte und Attaché der philippinischen Botschaft abschließend.

