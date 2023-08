Die ORF-„Sommergespräche 2023“: Diesmal mit Andreas Babler, SPÖ

Am 28. August um 21.05 Uhr in ORF 2, danach Filzmaier-Analyse in der „ZIB 2“, „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Wien (OTS) - Vierter Gast bei den „Sommergesprächen 2023“ am Montag, dem 28. August 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 ist SPÖ-Chef Andreas Babler: Die österreichische Sozialdemokratie hat turbulente Monate hinter sich. Der Machtkampf zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil um die Führung der Partei, der schließlich in der überraschenden Wahl von Andreas Babler mündete, war eine Zerreißprobe für die SPÖ. Die personellen Auseinandersetzungen waren aber auch mit einer tiefgreifenden inhaltlichen Richtungsdebatte verbunden. Wofür steht die Partei unter ihrem neuen Vorsitzenden Andreas Babler? Welche Pläne hat er für die Zukunft Österreichs? Und wie will er in Regierungsverantwortung kommen?

Traditionell nach den „Sommergesprächen“ – die Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Diesmal ist es Johanna Hager, „Kurier“.

Ab 22.30 Uhr folgt eine neue Ausgabe des ORF-III-Erfolgsformats „Sommer(nach)gespräche“: Lou Lorenz-Dittlbacher begrüßt dazu Gerhard Zeiler (Medienmanager), Barbara Tóth (Falter), Lisz Hirn (Philosophin) und Christoph Badelt (Präsident Fiskalrat) zur Analyse.

Im letzten „Sommergespräch 2023“ ist am 4. September um 21.05 Uhr in ORF 2 Karl Nehammer, ÖVP, zu Gast.

