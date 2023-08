11. Bezirk: Jazz, Country, Rock und Blues im Neugebäude

Sommerliche Schloss-Konzerte mit Rabitsch/Pawlik (25.8.), Shumy (26.8.), Rebels (26.8.) und Kasehs (27.8.), Informationen: 0676/847 643 203

Wien (OTS/RK) - Das Team des „Kulturvereins Simmering“ empfiehlt einen Besuch im Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1), wo ein feines musikalisches Programm geboten wird. Am Freitag, 25. August, kombiniert das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ virtuos innovativen Jazz mit Weltmusik-Rhythmen und spielt Stücke aus der jüngsten CD „Gimme The Groove“. Beginn: 18.30 Uhr. Der Gitarrist Robert Shumy tritt mit seiner Gruppe am Samstag, 26. August, ab 15.30 Uhr, im Schloss auf. Wer die größten Country- und Rock-Hits aus 5 Jahrzehnten hören möchte, hat am Samstag, 26. August, ab 18.30 Uhr, bei einem Abend mit dem Quintett „Cider Quarter Rebels“ die Gelegenheit dazu. Für die Freund*innen des gepflegten Blues konzertiert am Sonntag, 27. August, ab 18.30 Uhr, das „Hannes Kasehs Trio“. Immer ist der Eintritt frei. Erteilung von Auskünften: Telefon 0676/847 643 203 („Science Pool“).

Ein Schmankerl für alle Oldtimer-Fans: Am Samstag, 26. August, stellen Teilnehmer*innen an den „Vienna Classic Days“ ihre antiquierten Fahrzeuge ab 15.00 Uhr im Schloss Neugebäude aus. Unterhaltung speziell für Kinder gibt es am „Familien-Sonntag“ am Sonntag, 27. August: 2 Pantomime-Vorführungen von „LEMOUR“ (16.00 Uhr, 17.30 Uhr), die Schloss-Führung (14.00 Uhr) sowie das Experiment „Luftballon-Auto“ (15.00 Uhr) bewegen die Gäste zum längeren Verweilen in der Renaissance-Anlage. Der Zutritt und das Mitmachen sind gratis. Am Freitag, Samstag und Sonntag ist die Gastronomie zwischen 12.00 und 24.00 Uhr geöffnet. Der „Kulturverein Simmering“ organisiert das sommerliche Programm in Kooperation mit „Science Pool“. Beantwortung von Fragen via E-Mail: schlossneugebaeude@sciencepool.org.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im Schloss Neugebäude (KV 11): http://schlossneugebaeude.wien/

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett: https://michaelarabitsch.com

The Robert Shumy Band: www.robertshumy.com

Cider Quarter Rebels (CQR): www.c-q-r.at

Hannes Kasehs Blues Trio: www.hanneskasehs.eu/

Kultur-Termine im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

