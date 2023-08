Bauernhof-Effekt: Begehrter Urlaub auf Kärntner Bauernhöfen. PR-Bild-Nominierung.

Die aktuelle Sommersaison übertrifft die Erwartungen.

Kärnten (OTS) - Die Blitz-Umfrage, die verschiedene Aspekte der Saison beleuchtet, liefert erste positive Ergebnisse für die laufende Sommersaison der bäuerlichen Vermietung in Kärnten. Auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit der aktuellen Sommersaison wurde eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 (Skala von 1 bis 5, wobei 5 sehr zufrieden bedeutet) erzielt. Bemerkenswerte 65% der Befragten gaben an, "sehr zufrieden" zu sein.

Stabile Auslastung trotz Wetterkapriolen in Teilen Kärntens

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg war die gute Auslastung der bäuerlichen Betriebe. 47% der Befragten gaben an, dass die Auslastung im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben ist, was auf eine stabile Entwicklung hinweist. Bei 27,5% der Befragten war die Auslastung besser, bei 25,5% der Befragten schlechter als im Jahr 2022. Ebenso interessant ist, dass 71% der Befragten angaben, dass das Wetter keine bzw. kaum Auswirkungen auf die Buchungslage hat.

Der online Buchungsumsatz ist erneut gestiegen: Von 1,7 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 2,5 Mio. Euro 2023 (Vergleichszeitraum 01.01.-23.08.). Das bedeutet eine Steigerung von +47%. „Der Trend zu Onlinebuchung hält definitiv an.“ so die Geschäftsführerin des Landesverbandes Urlaub am Bauernhof Kärnten Edith Sabath-Kerschbaumer. „Obwohl der Nachfragedruck der Coronajahre vorbei ist, verläuft die Sommersaison bisher zufriedenstellend.“ Der Bauernhof- bzw. Almhüttengast sei auch nicht so „schönwetterabhängig“.

Buchungsentscheidung zumeist im Vorjahr; Teuerung auch bei UaB-Betrieben spürbar

Die Sommerbuchungssaison 2023 zeigte ein bemerkenswertes Verhalten der Gäste. 85% gaben an, dass die Gäste ihren Sommerurlaub frühzeitig buchen. Das heißt, die Urlaubsentscheidung ist zum Großteil bereits im Vorjahr gefallen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug hauptsächlich 5 bis 7 Nächte (49%) oder sogar mehr als 7 Nächte (38%). Die Umfrage zeigt auch, dass die Gäste trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten nach wie vor ihren Haupturlaub am Bauernhof in Kärnten verbringen. Etwa 49% der Befragten gaben allerdings an, dass sie die Teuerung im Kundenverhalten spüren.

Herbstmaßnahmen für starke Schultersaisonen

Da der Herbst generell eher kurzfristig gebucht wird, beteiligen wir uns bei der Herbstkampagne der Kärnten Werbung. „Die Betriebe haben vielfältige Herbstangebote geschnürt, um den Gästen auch im Herbst ein attraktives sinnstiftendes Angebot, abseits von Massentourismus zu bieten“, freut sich der Obmann des Verbandes Günter Zeilinger.

Erfolg beim PR-Bild Award 2023

Zusätzlich freuen wir uns bekannt zu geben, dass eines unserer Bilder von Daniel Gollner für den renommierten APA PR-Bild Award 2023 auf der Shortlist steht. Unter 550 Bildeinreichungen von 180 Unternehmen wurde unser Bild in der Kategorie "Tourism" zu den 10 besten Bildern gewählt. Es ist eines von zwei Bildern aus Österreich. Wir rufen dazu auf, uns bei der Abstimmung zu unterstützen und unser Bild als Favorit zu markieren. Ihre Stimme zählt! Hier geht es zur Abstimmung: Link zur Abstimmung

Der Bauernhof-Effekt

Dass der Aufenthalt auf einem Bauernhof sich positiv auf unser Immunsystem und allergische Beschwerden auswirken kann, ist schon lange bekannt. Nach einer länderübergreifenden Studie scheinen Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, eine um die Hälfte reduzierte Neigung zu Allergien im Vergleich zu Stadtkindern aufzuweisen, was auf den sogenannten „Bauernhof-Effekt“ hinweist.

