ORF-„Sommerkabarett“ am 25. August in ORF 1: ORF-Premiere von Sonja Pikarts „Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“

Wien (OTS) - Volles Programm für die Lachmuskeln – innerer Befreiungsschlag inklusive! „Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“ heißt Sonja Pikarts drittes Kabarettprogramm und der Name ist Programm. Ihre komödiantische Revolution in einer Welt voller Gesetze, Vorschriften und Erwartungen ist als ORF-Premiere am Freitag, dem 25. August 2023, um 20.15 Uhr im ORF-„Sommerkabarett“ in ORF 1 zu sehen. Danach um 21.25 Uhr fragen sich Thomas Maurer, Monica Weinzettl, Herbert Steinböck, Antonia Stabinger, Markus Mitterhuber und Co. in den „Was gibt es Neues? – Classics“ u. a. was ein nachtaktiver Wohltäter bzw. ein Kavalierriss ist. Der Spaß steht auch anschließend um 22.15 Uhr im Mittelpunkt der Reportage „Das Leben ist schön – alles für’s Lachen“, die Nachwuchs-Comedians bei ihrem Auf-oder Abstieg in der Szene begleitet.

„Sonja Pikart: Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“ um 20.15 Uhr

In einer Welt voller Gesetze, Vorschriften und Erwartungen entdeckt Sonja Pikart einen wütenden Pöbel in ihrem Herzen. Ihr ist klar geworden: Wenn es nicht deine Familie ist, die deine Psyche kaputtmacht, dann wird der Rest der Welt das schon erledigen. Wohin du auch gehst, du gehst nirgendwo hin, wenn du nicht die AGBs rezitiert hast. Setzen wir uns also zur Wehr, ziehen wir los, missachten wir die Hinweise des Herstellers, verbrennen alle Sicherungskopien und machen uns bereit für unseren inneren Volksaufstand! „Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“ – ein Kabarettprogramm über Selbstbefreiung, Aufruhr und Unabhängigkeit.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.25 Uhr

Thomas Maurer, Monica Weinzettl, Herbert Steinböck, Antonia Stabinger, Markus Mitterhuber und viele mehr rätseln in dieser Folge der „Was gibt es Neues? – Classics“ u. a. über folgende Fragen:

Welche Tätigkeit übt ein nachtaktiver Wohltäter aus? Warum macht sich der Schleimaal einen Knoten in den Schwanz? Und was ist ein Kavalierriss?

„Das Leben ist schön – Alles für’s Lachen“ um 22.15 Uhr

Bei zahlreichen „Open Mic“-Veranstaltungen bekommen Nachwuchs-Comedians die Möglichkeit sich zu präsentierten. Neben Juxkandidaten gibt es auch jene, die es verdammt ernst mit dem Spaß meinen und alles für ihren Traum vom Leben im Rampenlicht geben. Der Film begleitet ein paar ausgesuchte Comedians bei ihrem Auf- oder Abstieg in der Szene.

Die weiteren ORF-„Sommerkabarett“-Termine im Überblick

1. September: ORF-Premiere „Pratersterne Hochschaubahn“ mit Hosea Ratschiller, Viktor Gernot, Antonia Stabinger, Michael Bauer alias Heidelbeerhugo, David Scheid, Miss Allie, RaDeschnig, Dirk Stermann und Wiener Blond

8. September: ORF-Premiere „Thomas Maurer: Zeitgenosse aus Leidenschaft“

15. September: „Gernot Kulis: Herkulis“

Sommerliches Kabarett auf Flimmit

Flimmit sorgt mit seinem sommerlichen Kabarett-Reigen für beste Unterhaltung. Dabei gibt es u. a. ein Wiedersehen mit Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Alfred Dorfer („Badeschluss“), Andreas Vitásek („39,2 – Ein Fiebermonolog“), Alex Kristan („Lebhaft – Rotzpipn forever“) und vielen mehr. Neu im Programm ist auch Michael Niavaranis aktuelle Simpl-Revue „Des Bullis Kern“, die die besten Nummern aus der bereits 110-jährigen Geschichte des Kabarett Simpl vereint.

