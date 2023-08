Stocker: „Kickl-FPÖ: Kopiermaschine im Dauereinsatz“

Nach dem Bargeld übernimmt FPÖ unverschämt Kanzler-Forderung zu mehr Technologieoffenheit und grünem Verbrenner

Wien (OTS) - „Die Kickl-FPÖ: Eine Kopiermaschine im Dauereinsatz. Während die Volkspartei die Absicherung des Bargeldes bereits 2015 in ihr Grundsatzprogramm geschrieben hat, versuchte der ideenlose und radikalisierte Zirkel um Herbert Kickl diese Forderung zu kopieren – mit wenig Erfolg. Nun probiert man das erneut und kupfert die von unserem Bundeskanzler Karl Nehammer geforderte Technologieoffenheit in Punkto eFuels unverschämt im Wortlaut ab“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der auch auf die Rede zur Zukunft der Nation von Bundeskanzler Karl Nehammer verweist: „Unser Bundeskanzler hat bereits erfolgreich Initiativen zum Erhalt der Vielfalt der Technologie sowohl auf nationaler, als auch auf internationaler Ebene ergriffen. So hat Karl Nehammer die Wasserstoff-Strategie der Bundesregierung federführend gestaltet und auch seine Afrika-Reise im April dieses Jahres stand ganz im Zeichen der Produktion von grünem Wasserstoff. Während der Bundeskanzler und die Bundesregierung unermüdlich arbeiten, wird die FPÖ – wie so oft – nur bei ihren Ankündigungen bleiben.“

