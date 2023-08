ORF-Premiere: Starbesetzter Musical-Hit „Ich war noch niemals in New York“ im „Soundtrack deines Sommers“ in ORF 1

Mehr Filmhits zum Mitsingen mit „La La Land“, „Bohemian Rhapsody“ und „Yesterday“ am 26. und 27. August

Wien (OTS) - Filmhits zum Mitsingen liefert das Finale der Filmleiste „Der Soundtrack deines Sommers“ in ORF 1! Am Samstag, dem 26. August 2023, um 20.15 Uhr ist die ORF-Premiere von „Ich war noch niemals in New York“ mit den größten Hits von Udo Jürgens zu sehen. In der bunten und starbesetzten Verfilmung des Musical-Erfolgs von Regisseur Philipp Stölzl landen Heike Makatsch, Katharina Thalbach und Michael Ostrowski auf einem Passagierschiff nach New York. Auf der turbulenten Überfahrt finden sie mit Moritz Bleibtreu, Uwe Ochsenknecht und Pasquale Aleardi unerwartet ihr Liebesglück.

Mit hochkarätiger Besetzung geht es gleich danach um 22.15 Uhr weiter, wenn die Hollywoodstars Emma Stone und Ryan Gosling im sechsfach Oscar-prämierten Musical-Meisterwerk von Damien Chazelle durch „La La Land“ singen und tanzen. Ohrwürmer liefert dann am Sonntag, dem 27. August, um 20.15 Uhr „Bohemian Rhapsody“, wenn Rami Malek im Oscar-gekrönten Biopic in die Rolle des exzentrischen Queen-Frontman Freddie Mercury schlüpft. Die Hits von den Beatles stehen danach um 22.25 Uhr in „Yesterday“ auf dem Programm. In der romantischen Musik-Komödie von „Slumdog Millionär“-Regisseur Danny Boyle startet Newcomer Himesh Patel in einer Welt, in der sich niemand an die Beatles und deren Musik erinnern kann, mit ihren Liedern durch.

ORF-Premiere „Ich war noch niemals in New York“ am 26. August um 20.15 Uhr in ORF 1

Die ebenso erfolgreiche wie zickige TV-Moderatorin Lisa Wartberg (Heike Makatsch) landet mit ihrem Maskenbildner Fred (Michael Ostrowsi) an Bord der „Maximiliane“. Ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) hat bei einem Sturz das Gedächtnis verloren. Da sie sich nur daran erinnert, noch niemals in New York gewesen zu sein, ist sie Richtung Hafen verschwunden. Als Lisa und Fred sie an Bord vorfinden, legt das Schiff jedoch ab. Während die drei ihre Überfahrt abarbeiten müssen, stoßen sie unerwartet auf die Lieben ihres Lebens.

