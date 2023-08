Aviso: 29. August 2023, 9:30 Uhr: Pressekonferenz Rotes Kreuz: Rettungsdienst muss mehr sein als Transport ins Krankenhaus!

Rotes Kreuz fordert, dass Gesundheitsreform endlich auch beim Rettungsdienst ankommt, um bestmögliches Gesundheitsservice für Patient:innen leisten zu können.

Wien (OTS) - Nur ein Viertel aller Notarzt-Einsätze sind in der Regel ein kritischer Notfall. In einem solchen Fall, etwa bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand, zählt aber jede Sekunde. Als flächendeckende anerkannte Rettungsorganisation betreibt das Österreichische Rote Kreuz 85 % des Rettungsdienstes in Österreich.

Der Rettungsdienst sieht sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert: Die Gesellschaft verändert sich: Sie wird älter, der Bedarf an medizinischer Versorgung steigt. Gleichzeitig sinkt die eigene Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Hinzu kommen überlaufene Ambulanzen in den Spitälern, Personalmangel im Bereich der Pflege und ein Strukturwandel der Krankenhäuser.

Im Rahmen der Pressekonferenz diskutieren Stv. Bundesrettungskommandantin Monika Stickler, Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber und Bundesrettungskommandant Gerry Foitik die Auswirkungen dieser Veränderungen auf den Rettungsdienst und fordern wesentliche Anpassungen bei der gesetzlichen Grundlage für den Rettungsdienst.

Am Podium:

Monika Stickler, Stv. Bundesrettungskommandantin Österreichisches Rotes Kreuz

Wolfgang Schreiber, Chefarzt Österreichisches Rotes Kreuz

Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant Österreichisches Rotes Kreuz



Wann: Dienstag, 29. August, 09:30 Uhr

Wo: Bezirksstelle Wien-Nord, Karl-Schäfer-Straße 8, 1210 Wien

Um Anmeldung unter presse@roteskreuz.at wird gebeten.

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie auf YouTube oder Facebook des Österreichischen Roten Kreuzes.

Datum: 29.08.2023, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Bezirksstelle Wien-Nord

Karl-Schäfer-Straße 8, 1210 Wien, Österreich

