Herausforderungen der Landwirtschaft im Wandel der Zeit

St. Pölten (OTS) - Offene Marktwirtschaft, die Technologisierung, ökologisch verantwortungsvolles Handeln – Landwirtinnen und Landwirte sind mit stetigen Veränderungen konfrontiert. Die Herausforderungen heute sind komplett andere als vor 100 Jahren. Um diesen Wandel gemeinsam zu bewältigen, gibt es die Landwirtschaftskammer Österreich. Sie ist seit nunmehr 100 Jahren die gemeinsame, politische, gewählte Stimme der Bauernschaft nach außen. Gefeiert wird dieses Jubiläum am 25. September mit einem großen Festakt in Wien. Das „Land und Leute“-Team hat sich vorab mit einigen hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaftskammer in einem Bauernhof in Traisen in Niederösterreich getroffen und mit ihnen und der Landwirtsfamilie über vergangene und aktuelle Herausforderungen für die 200.000 Bäuerinnen und Bauern gesprochen.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 02. September:

* Schneiden um die Wette

Die Landjugend Österreich hat in Tamsweg im Salzburger Lungau ihren Bundesentscheid Forst abgehalten. Wir waren dabei und haben uns auch über aktuelle Projekte der Landjugend zu Landleben und Naturschutz informiert.

* Tiertransport im Blickpunkt

Jährlich werden in der Steiermark rund 1,9 Millionen Schweine geschlachtet. Das „Land und Leute“-Team begleitet einen Tiertransport vom Bauern zum Schlachthof und schaut sich Tierwohlstrategien, Vorschriften und Kontrollmöglichkeiten an.

* Geschmack des Sommers

Wie der Geschmack des Sommers konserviert werden kann, weiß Seminarbäuerin Nina Lederer aus Rechnitz im Burgenland. Sie zeigt einfache und erprobte Arten der Haltbarmachung von Obst und Gemüse.

* Leben auf dem Vorsäß

Wohnen und Kochen wie in vergangenen Zeiten - die bekannte Köchin Karin Kaufmann macht das im Sommer auf ihrem Vorsäß, einer Zwischenetappe zur Hochalm auf etwa 1000 Metern Seehöhe, oberhalb von Mellau in Vorarlberg. Sie kocht am Berg wie früher ausschließlich mit dem Holzherd alte Rezepte und nützt, was der Wald hergibt.

