Der Klosterneuburger Notar Dr. Christoph Mondel übersiedelt ins Herz der Babenbergerstadt

Klosterneuburg (OTS) - Seit 2018 befindet sich das Notariat Dr. Mondel in der Leopoldstraße. Mit der Sanierung eines Gebäudes der einstigen mittelalterlichen Häuserzeile “Unter den Lauben” ergab sich die Möglichkeit, ins Herz der Babenbergerstadt am Rathausplatz zu übersiedeln.



Der promovierte Jurist und Präsident der Österreichischen Notariatsakademie hat sich als verlässlicher und vertrauensvoller Partner für alle Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger etabliert. Ab dem 29.08.2023 befinden sich die Büroräumlichkeiten des Notariats am Rathausplatz 4. Die Kanzlei liegt im ersten Stock und ist barrierefrei zugänglich. Unter der neuen Adresse werden die umfangreichen Dienstleistungen in gewohnter Qualität angeboten. Dazu gehören unter anderem Kaufverträge, Schenkungsverträge, Beglaubigungen, Verlassenschaften und Gesellschaftsrecht.

“Die Kombination aus Gebäudehistorie, modernster Ausstattung, barrierefreiem Zugang und hervorragender Erreichbarkeit waren ausschlaggebend für die Übersiedlung”, so Dr. Mondel.

Klosterneuburgs Bürgermeister Mag. Stefan Schmuckenschlager freut sich über die Aufwertung des Rathausplatzes durch die Sanierung des Gebäudes und den Einzug des Notariats Dr. Mondel. “Damit wird die hochwertige Infrastruktur der Stadt gesichert und das Zentrum attraktiviert”, so Mag. Schmuckenschlager.

Über Notar Dr. Christoph Mondel, MBL

Dr. Christoph Mondel ist seit 2018 Notar in Klosterneuburg. Er ist Fachvortragender und seit Oktober 2019 Präsident der Österreichischen Notariatsakademie. Seine umfangreiche Publikationstätigkeit umfasst insbesondere die Bereiche Erbrecht, Familienrecht, Außerstreitrecht und Liegenschaftsrecht.

