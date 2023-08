Die Herbst-Highlights im KHM-Museumsverband – und ein Ausblick auf 2024

Monumentale Tapisserien, die Künstlerdynastie Marischka und vergessene jüdische Künstler*innen ab Herbst im Fokus – große Rembrandt-Schau 2024

Wien (OTS) - Mit großer Vorfreude präsentiert der KHM-Museumsverband seine Herbst-Highlights an den sieben Standorte in Wien und Innsbruck: Die Besucher*innen erwarten dabei zwei neue Ausstellungen sowie eine berührende Intervention. 2024 bringt hochkarätige Alt-Meister-Ausstellungen im Kunsthistorischen Museum sowie im Weltmuseum Wien erstmals eine Schau, in der sich alles um Kamele dreht.

NEUE AUSSTELLUNGEN IM HERBST 2023

Das Kunsthistorische Museum widmet sich ab 26. September mit Raffael. Gold & Seide einem aus der Repräsentations- und Festkultur der Renaissance nicht wegzudenkendem Medium: monumentalen Tapisserien. Ausgehend von Wandbehängen nach Vorlagen des italienischen Künstlers Raffael, skizziert die Ausstellung die Entwicklung der Tapisserie-Kunst im 16. Jahrhundert und gibt Einblick in den herausragenden Tapisserien-Bestand des Kunsthistorischen Museums.

AVISO: Der Pressetermin findet am 22. September 2023 um 10 Uhr statt.

Ab 6. Oktober präsentiert die Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums die bereits dritte Ausgabe seiner Reihe Vitrine EXTRA: Unter dem Titel Tabu? können Besucher*innen in eine antike Welt von Verlockung, Glück und Ekstase blicken: Ein fliegender Phallus und ein Krokodil, das sich vergnügt. Nacktheit und Sexualität, Lust und Verbot – Tabus im Wandel der Zeit zwischen Antike und Gegenwart.

Im Theatermuseum dreht sich ab 18. Oktober alles um eine der erstaunlichsten Wiener Theaterdynastien – in der großen Jahresausstellung Showbiz Made in Vienna: die Marischkas. Ausgehend von den Brüdern Hubert (1882–1959) und Ernst Marischka (1893–1963) würdigt die Schau ihr umfassendes Schaffen für Theater, Operette und Revue sowie ihre Pionierleistungen für den österreichischen Film.

AVISO: Der Pressetermin findet am 16. Oktober 2023 um 10 Uhr statt.

Ebenfalls im Theatermuseum beleuchtet ab Mitte November die Intervention Walk of Fame. Die Gleichzeitigkeit von Erfolg und Verfolgung kaum bekannte oder völlig in Vergessenheit geratene Akteur*innen des Wiener Theaterlebens zwischen 1900 und 1938. 14 ausgewählte Persönlichkeiten stehen dabei stellvertretend für eine kosmopolitische, jüdische (Theater-) Moderne, die aus heutiger Sicht ein faszinierendes Bild von Wien als weltoffener Stadt mit einem grenzüberschreitenden Kulturverständnis zeichnet.



LAUFENDE AUSSTELLUNGEN

Im Kunsthistorischen Museum geht die Sonderausstellung In Love with Laura. Ein Geheimnis in Marmor noch bis 15. Oktober der Frage nach, ob es sich bei Francesco Lauranas berühmter Marmorbüste tatsächlich um ein Bildnis der vom italienischen Renaissancedichter Petrarca geliebten Laura handeln könnte. Neben eigenen Meisterwerken werden einzigartige Leihgaben u.a. aus der Frick Collection in New York präsentiert. Die weiteren aktuellen Ausstellungen sowie das Programm im Kunsthistorischen Museum sind hier zu finden.

Das Weltmuseum Wien setzt sich in seinen aktuellen Ausstellungen mit relevanten Fragen der Gegenwart und Zukunft auseinander: Noch bis 9. Jänner 2024 präsentiert die große Jahresausstellung Science Fiction(s) – Wenn es ein Morgen gäbe Arbeiten von 24 zeitgenössischen Künstler*innen, die Zukunftsvorstellungen abseits vom Hollywood-Mainstream in den Mittelpunkt rücken. Die weiteren aktuellen Ausstellungen sowie das Programm im Weltmuseum Wien sind hier zu finden.

Im Theatermuseum reisen die Besucher*innen noch bis 4. September in der Schau Austropop. Von Mozart bis Falco durch über 200 Jahre Geschichte der österreichischen Pop(ulär)musik. Zum Abschluss der Ausstellung zeigen am 2. und 3. September Studierende des Instituts angewandtes Theater (IFANT) an mehreren Stationen im Theatermuseum von der Ausstellung inspirierte Performances. Tickets sind hier erhältlich. Die weiteren aktuellen Ausstellungen sowie das Programm im Theatermuseum sind hier zu finden.

Der Mythos um Kaiserin Elisabeth ist ungebrochen: In der Kaiserlichen Wagenburg in Schönbrunn ist bis 5. November die Ausstellung Sisis Mystery Dress zu sehen, die das geheimnisvolle Brautkleid der Kaiserin Elisabeth von Österreich in den Mittelpunkt rückt und sich auf Spurensuche zu einem der mysteriösesten Kleider unserer Geschichte begibt.

Noch bis 31. Oktober erwartet die Besucher*innen auf Schloss Ambras Innsbruck die Ausstellung Schaurig Schön 2.0 – Ungeheuerliches in der Kunst. Hier tummeln sich düstere Kreaturen, Dämonen und Mischwesen über die Jahrhunderte hinweg. Die Ausstellung spürt die Bedeutung und Symbolik der dahinter verborgenen, geheimnisvollen und oft jahrtausendealten Mythen auf.

AUSBLICK: AUSSTELLUNGS-HIGHLIGHTS 2024

Das Kunsthistorische Museum zeigt – in Kooperation mit dem Städel Museum, Frankfurt – ab 19. März 2024 die Ausstellung Holbein. Burgkmair. Dürer – Renaissance im Norden. Anhand des Schaffens dieser drei wichtigsten Augsburger Maler zeigt die Schau die Umbrüche in der Kunst um 1500 auf. Augsburg, die Metropole nördlich der Alpen und Sitz reicher Kaufleute, wurde in dieser Zeit zum Zentrum einer deutschen und zugleich auch internationalen Renaissance.

Im Herbst 2024 widmet das Kunsthistorische Museum erstmals dem niederländischen Meister Rembrandt eine große Sonderausstellung: Rembrandt – Hoogstraten. Farbe & Illusion präsentiert ab 8. Oktober einen faszinierenden Dialog zwischen Werken von Rembrandt van Rijn und Samuel van Hoogstraten, einem seiner talentiertesten Schüler. Dabei stehen die machtvolle Wirkung der Farbe sowie die erstaunlichen illusionistischen Techniken, mit denen Rembrandt und Hoogstraten in ihren Gemälden eine virtuelle Realität schufen, im Zentrum der Schau.

Das Weltmuseum Wien zeigt ab 27. Februar 2024 die große Jahresausstellung Auf dem Rücken der Kamele.

Im Theatermuseum ist ab 31. Jänner 2024 die Schau Staging Hofmanntsthal zu sehen.



+ + + + + +

Pressetexte und -bilder zu den Ausstellungen finden Sie auf den jeweiligen Presseseiten:

Kunsthistorisches Museum

Theatermuseum

Weltmuseum Wien

Pressekonferenz zu "Raffael. Gold & Seide"

ANMELDUNG: Wir bitten um Ihre Anmeldung unter presse @ khm.at. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur mit bestätigter Akkreditierung möglich ist.

Datum: 22.09.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Kunsthistorisches Museum Wien

Wien, Österreich

Pressetermin zu "Showbiz Made in Vienna: die Marischkas"

ANMELDUNG: Wir bitten um Ihre Anmeldung unter presse @ theatermuseum.at. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur mit bestätigter Akkreditierung möglich ist.

Datum: 16.10.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Theatermuseum

Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Kommunikation

+43 1 525 24 - 4021

presse @ khm.at

www.khm.at