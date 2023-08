FPÖ – Hafenecker: Hausdurchsuchung bei nächstem ÖVP-nahem Umfrageinstitut ist weitere Eisbergspitze im ÖVP-Korruptionssumpf

Wien (OTS) - „Zwei Dinge in diesem Universum sind grenzenlos: das Universum selbst und die korruptiven Tendenzen in Teilen der ÖVP und deren Umfeld. Die schwarze ‚Neigungsgruppe Korruption‘ bietet sicher genügend Stoff für Untersuchungsausschüsse der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Die heute bekannt gewordene Hausdurchsuchung beim ÖVP-nahen Umfrageinstitut Demox bestätigt wieder einmal, dass die bisher bekannten Skandale – wie das türkis-schwarze ‚Beinschab-Tool‘, mit dem die öffentliche Meinung manipuliert werden sollte, oder andere Affären, in denen auf Kosten der Österreicher und zu Gunsten der ‚Freunde‘ Steuergelder missbraucht wurden, nur die Spitze des Eisberges sein dürften. Es werden noch viele Machenschaften der Volkspartei aufzudecken sein. Fangen wir doch einmal mit dem Kika-Leiner-Benko-Skandal und der ‚Black Box‘ COFAG an“, sei der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at