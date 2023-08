Österreichische Auflagenkontrolle bestätigt erneut "Heute" als führende Gratis-Tageszeitung*

Wien (OTS) - Die neuesten Auflagenzahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) sind da und erneut setzt sich "Heute" als Vorreiter im österreichischen Medienmarkt durch. In einer beeindruckenden Leistung behauptet "Heute" seine Spitzenposition als doppelte Nummer 1 – nicht nur als meistverbreitete Tageszeitung in Wien, sondern auch als führende Gratis-Tageszeitung in ganz Österreich.

"Heute" hat auch im 1. Halbjahr 2023 seine herausragende Position gefestigt. Die tägliche Gesamtauflage von 469.966 verbreiteten Zeitungsexemplaren (inkl. 11.210 E-Paper) verdeutlicht die hohe Nachfrage nach seinen Inhalten. Alleine in Wien wurden 263.030 Exemplare verteilt, gefolgt von 125.835 in Niederösterreich und 81.100 in Oberösterreich.

„Unsere Verpflichtung zur Qualität hat sich als ein wesentlicher Faktor für unsere anhaltende Dominanz erwiesen. In einer Zeit des digitalen Wandels halten wir an unserer Überzeugung fest, dass eine starke Print-Marke von unschätzbarem Wert ist. Mit unserer doppelten Stärke in Print und Online sind wir in der Lage, eine breite und vielfältige Leserschaft anzusprechen. Dieses einzigartige Potenzial positioniert uns unverkennbar am österreichischen Medienmarkt“ , so Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

„Für unsere geschätzten Anzeigenkunden bedeutet unsere anhaltende Spitzenposition einen klaren Vorteil. Die Tatsache, dass 'Heute' eine große und loyale Leserschaft hat, verschafft unseren Inserenten maximale Präsenz und ein optimales Potenzial für erfolgreiches Marketing“ , betont Gernot Fischer, Bakk. Phil. MBA, Geschäftsführer Sales von "Heute".

Über die Medienforschung

In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Einerseits ist es die Media-Analyse (MA), andererseits die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK).

Die ÖAK kontrolliert die gemeldeten Auflagenzahlen von Printmedien und bietet Informationen über die detaillierte Auflagenstruktur eines Printmediums. Die Media-Analyse hingegen gibt Aufschluss darüber, wie viele Menschen ein Medium lesen.

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2023; "Heute" wird in der Auflagenkategorie "Tageszeitung Gratis" Mo-Fr ausgewiesen. *Hinsichtlich verbreiteter Auflage.

