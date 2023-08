Vier Chips in zwei Händen: Thomas Urbanek erhielt 4. Chip implantiert – u.a. für Fitness-Studio-Zugang

Wiener Sicherheitsunternehmer bezahlt Alltagseinkäufe und öffnet Türen "im Handumdrehen" - Fotos via Link verfügbar!

Wien (OTS) - Heute, Mittwoch, (23. August) erhielt der Wiener Sicherheitsunternehmer Thomas Urbanek seinen 4. Chip in die Hand implantiert. Er kann mittlerweile mit den Chips in seinen Händen diverse Türen im Unternehmen und im privaten Umfeld aufsperren sowie auch bargeldlos bezahlen. Der neue Chip wird dem passionierten Freizeitsportler den Zugang zum Fitness-Studio ermöglichen; außerdem speichern die implantierten Chips Passwörter und Dateien sowie seine Visitenkarte.

Thomas Urbanek erklärt dazu: „Bei TAURUS Sicherheitstechnik sind sichere und innovative Schließsysteme mein Beruf. Ich probiere gerne Neues aus und versuche mögliche Trends authentisch vorzuleben. Geldbörse und Schlüsselbund sind damit in meinem Alltag eigentlich nicht mehr erforderlich; einzig den Autoschlüssel brauche ich noch.“ Was ihm das Leben erleichtert, hat einen ernsthaften Hintergrund: Solche RFID- bzw. NFC-Chips können den Alltag etwa für Parkinson-Patienten erleichtern.

Aktuelle Bilder finden Sie hier.

Ein Bild von der Implantierung des Bezahl-Chips vom März 2023 ist aktuell auf der Shortlist für den PR Bild Award.



Thomas (Tom) Urbanek (*1990) bezeichnet sich selbst als Vollblut-Unternehmer. Neben seiner Position bei TAURUS ist er unter anderem als Co-Founder von Founders of Europe, Vizepräsident des Immo Invest Club Austria und mit einer Reihe eigener Investments aktiv. Demnächst erscheint sein bisher nur auf Englisch verfügbares Buch „101 Life Principles“ auch auf Deutsch.

TAURUS Sicherheitstechnik bietet alles rund um die physische Sicherheit von Alarmanlagen, Videoüberwachungssysteme, Zutrittssysteme, Parking Solutions, Lösungen für Serviced Apartments bis hin zu Schutznebelsysteme und Videosprechanlagen an. Das Unternehmen wurde 2015 von Markus Hambrusch und Thomas Urbanek als konzessionierter Errichter von Alarmanlagen gegründet und umfasst heute rund 25 Beschäftigte an mehreren Standorten in Österreich und Deutschland. Der Kundenstamm reicht mittlerweile von führenden Logistikunternehmen über Spitäler, Botschaften, Pharmaunternehmen bis zu den Casinos Austria oder der Wiener Börse.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas GOISER

06642410268

thomas @ goiser.at