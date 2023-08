FPÖ-Haider begrüßt Rücktritt von „EU-Klimataliban“ Timmermans

Haider fordert radikale Abkehr vom Green Deal, um Europas Zukunft zu sichern

Wien (OTS) - „Der Rücktritt des obersten EU-Klimataliban Frans Timmermans ist ein guter Tag für Europa“, kommentierte der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider den Rücktritt von EU-Vizekommissionspräsident und Klimakommissar Frans Timmermans. Timmermans sei als zuständiger Kommissar für den „unseligen“ Green Deal hauptverantwortlich für enorme Energiepreissteigerungen, zunehmende Eingriffe in das Leben der Bürger, massive Benachteiligungen für die Wirtschaft, Deindustrialisierung in Europa und viele andere negative Auswirkungen des Green Deal gewesen.



Leider bedeute ein Personenwechsel in der Kommission noch keinen Politikwechsel. Die EU-Kommission müsse endlich einsehen, dass ihr „Prestigeprojekt“ Green Deal Europa in den Abgrund führe. „Wir brauchen eine radikale Abkehr vom Green Deal, einen Umkehr um 180 Grad, um Europas Zukunft nachhaltig zu sichern“, so Haider.

