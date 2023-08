KUNDGEBUNG: Abuchi soll bleiben!

Die Freund:innen des beliebten Augustinverkäufers wollen dessen Abschiebung verhindern.

Wir sehen nicht ein, dass der österreichische Staat sich das Recht herausnimmt, über den Lebensmittelpunkt von Menschen zu bestimmen. Augustin 1/2

Für viele Menschen ist Nigeria nicht sicher und sie haben dort keine Lebensperspektive. Afrique-Europe Interact Wien 2/2

Wien (OTS) - Vor mehr als drei Wochen wurde Abuchi O. von seinem Augustin-Verkaufsplatz im 10. Bezirk in der Favoritenstraße abgeholt und in Schubhaft genommen. Er soll gegen seinen Willen nach Nigeria abgeschoben werden. Nach aktuellem Kenntnisstand ist für 29. August eine Frontex-Charter-Abschiebung geplant. Ein großer Kreis an Unterstützer:innen möchte das Bleiben von Abuchi ermöglichen und ruft gemeinsam zu einer Kundgebung auf. Am Donnerstag, den 24. August um 18 Uhr wird am Minoritenplatz in Wien gegen seine Abschiebung protestiert.

Sieben Jahre lebt Abuchi O. nun schon in Wien. Es ist sein Zuhause geworden. Hier hat er seine Freund:innen, hier fühlt er sich wohl unter seinen Nachbar:innen, verkauft den AUGUSTIN und erhält die notwendige medizinische Versorgung für seine chronische Erkrankung. Alles anders als in dem Land, in dem Abuchi aufgewachsen ist, in dem er seine Familie unter traumatischen Umständen verloren hat. Bisher hat sich Abuchi in Wien sicher gefühlt. Das ist nun vorbei. Er und andere von der Charterabschiebung betroffene Menschen sollen in ihr Herkunftsland Nigeria abgeschoben werden.

Ende Juli wurde Abuchi von seinem AUGUSTIN-Verkaufsplatz im 10. Bezirk abgeholt und in Schubhaft genommen. Seine Abwesenheit ist sofort aufgefallen. Freund:innen und Kund:innen aus Favoriten haben Alarm geschlagen und versuchen seither sein Bleiben in Wien zu ermöglichen. Besuche in der Schubhaft, Empfehlungsschreiben, Aufrufe zum Protest gegen die Abschiebung, Gespräche mit Jurist:innen – die Unterstützung ist groß. Letztes Wochenende wurde Abuchi kurzfristig nach Vordernberg in der Steiermark verlegt. Aus behördlichen Gründen oder um die Proteste zahnloser zu machen?

Die Antwort der Unterstützer:innen: Sie rufen am Donnerstag, den 24. August um 18 Uhr am Minoritenplatz vor dem Innenministerium zu einem großen Protest auf.

«Wir haben es satt, Kolleg:innen zu verlieren! Wir sehen nicht ein, dass der österreichische Staat sich das Recht herausnimmt, über den Lebensmittelpunkt von Menschen zu bestimmen. Abuchi hat sich in Wien ein neues Leben aufgebaut. Nun soll er gegen seinen Willen nach Nigeria gebracht werden. Die freie Wahl des Wohnorts wird Abuchi verwehrt. Dagegen protestieren wir.», so der AUGUSTIN in einem Statement zur geplanten Kundgebung. Afrique-Europe Interact Wien betont: «Seit Jahren werden regelmäßig Angehörige der nigerianischen Community per Frontex-Charterflug aus Österreich abgeschoben, oftmals unter massiver Gewaltanwendung. In Asylverfahren werden sie oft rassistisch diskriminiert. Für viele Menschen ist Nigeria nicht sicher und sie haben dort keine Lebensperspektive. Es braucht Bleiberecht statt Abschiebungen!» Der Kreis der Unterstützer:innen fordert: Solidarität mit allen in Schubhaft!



Abuchi soll bleiben!

Protestkundgebung gegen die Abschiebung eines Augustinverkäufers und anderen Betroffenen

Die Freund:innenn von Abuchi werden unterstützt von:

Afrique-Europe Interact Wien, Afro Rainbow Austria, AUGUSTIN, Plattform Menschliche Asylpolitik, SOS Balkanroute, Volkshilfe, Wiener Vernetzung gegen Abschiebung

Datum: 24.08.2023, 18:00 - 19:00 Uhr

Ort: Minoritenplatz

1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Poppe

E-Mail: strawanzerin @ augustin.or.at