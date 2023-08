Tag des Sports 2023: Aufstieg in die Umweltkönigsklasse

Wien (OTS) - Der Tag des Sports steigt mit dem Österreichischen Umweltzeichen in die Königsklasse auf! Die größte heimische Open-Air-Veranstaltung feiert bei ihrer 22. Auflage am 23. September 2023 im Wiener Prater seine Premiere im Zeichen des berühmten Hundertwasser-Logos, das seit 33 Jahren nach strengen Kriterien als unabhängiges Gütesiegel für Umwelt und Qualität vergeben wird.

Eine Herausforderung für die Veranstalter:innen auf dem größten Sportplatz Europas, dem 100.000 Quadratmeter großen Spielfeld für rund 70 österreichische Sportverbände, wenn es um Mobilität, Verpflegung, Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft geht.

„Wenn wir ein Fest für den Sport feiern, wollen wir das auch mit einem guten Gewissen unserer Umwelt gegenüber tun. Und mit großer sportlicher Ambition in allen Belangen“, betont Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler. „Schon im Vorjahr war der Tag des Sports als Partner-Event der ,Green Events Austria‘-Initiative ausgerichtet, heuer schaffen wir mit dem Einhalten der strengen Qualitäts-Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events und Green Meetings gleichsam den Aufstieg in die Champions League der Umweltzertifikate.“

„FLEISS, TALENT UND KÖNNEN“

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind Themen, die auch Österreichs Sport-Stars bewegen! „Seit es beim Tag des Sports statt Pokalen Baumpatenschaften gibt, gewinne ich noch lieber Medaillen“, lacht European Games-Goldmedaillengewinnerin Bettina Plank. Die Olympia-Dritte im Karate sorgt mit ihren glänzenden Leistungen wie all die anderen Olympiasieger:innen, Weltmeister:innen, Europameister:innen und Weltcupsieger:innen, die am Tag des Sports geehrt werden, für wachsenden Erfolg in Form des Sportler:innen-Walds, der in Oberösterreich seit 2021 prächtig gedeiht.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler, der mit seinem Team beim Tag des Sports die Idee mit den Baumpatenschaften etabliert hat, ist vom Feedback der Sportler:innen über die Aktion begeistert: „Mich freut dieser buchstäblich wachsende Erfolg. Die herausragenden Leistungen der Athlet:innen und die dadurch erkämpften Baumpatenschaften der Naturinitiative ,Baumbuddy‘ schaffen Bewusstsein für die Tragweite dieser Symbiose. Durch Fleiß, Talent und Können wachsen wir über unsere Ziele hinaus – und genau das ist es, was uns verbindet.“

ACTION-ZONE, ABER NACHHALTIG

Auf Europas größtem Freiluft-Sportplatz gibt es nichts, was es nicht gibt: das Event-Gelände vor dem Ernst-Happel-Stadion und der gesamte Prater werden zur sportlichen Action-Zone für die gesamte Familie. Auch im Union Trendsportzentrum Prater, im ASVÖ WLV

Leichtathletik-Zentrum und im ASKÖ Sportzentrum Ballpark Spenadlwiese können auf mehr als 80 Mitmach-Stationen verschiedene Sportarten getestet und erlebt werden.

Aber bitte mit Nachhaltigkeit: In den Pagoden der Sportverbände und Organisationen gibt es nur Give-Aways mit Sportbezug, bei der Standgestaltung wird auf die Materialien der Ständer, Roll-ups und Dekoration geachtet, ob diese wiederverwendbar sind. Im Sinne der Energieeinsparung und des Klimaschutzes wird dort auch auf energieintensive Geräte verzichten.

Auch bei der Verpflegung werden nachhaltige Akzente gesetzt. Mehrweggetränkebecher vermeiden Abfälle. Regionale und biologisch produzierte Lebensmittel und Getränke schonen die Umwelt und schützen das Klima.

Jede Besucherin und jeder Besucher kann mit einer autofreien Anreise einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Areal beim Ernst-Happel-Stadion ist öffentlich mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn, sowie mit dem Fahrrad und zu Fuß hervorragend zu erreichen.

Die Anzahl der Druckwerke wurde reduziert, elektronische Informationsweitergabe zum Beispiel mittels QR-Codes oder Download-Links forciert. Wenn Druckwerke nachgefragt werden, sind diese zu 100 % aus Recyclingpapier oder aus einer zertifizierten Druckerei, die nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens druckt.

EIN GEWINN FÜR DIE GANZE FAMILIE

Die grüne Lunge Wiens bietet mit 100.000 Quadratmetern Platz genug für die ganze Familie und viel Spaß beim Ausprobieren auf den zahlreichen Mitmach-Stationen. Dazu lockt ein Gewinnspiel mit sportlichen Preisen im Wert von mehr als 20.000 Euro. Der Eintritt am Samstag (10 bis 18 Uhr) zu diesem Green Event mit dem Österreichischen Umweltzeichen ist wie immer frei!

Mehr Informationen zum 22. Tag des Sports gibt es unter tagdessports.at

